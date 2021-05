Marc Márquez disse que conseguiu compreender melhor os pontos fracos da moto Honda 2021 em comparação com a sua antecessora durante o GP de Espanha da MotoGP.

O piloto espanhol ficou em oitavo lugar na corrida de Jerez no último domingo, a segunda depois ficar fora por nove meses da categoria rainha devido a lesão no braço direito.

Apesar de ainda não estar no seu auge físico, Márquez admitiu que estava se sentindo melhor com a moto do que em Portugal, o que lhe permitiu, pela primeira vez este ano, compreender mais sobre a RC213V.

“Tive a oportunidade de seguir Stefan, de seguir Pol e também de seguir Johann por algumas voltas,” disse Márquez quando questionado pelo Motorsport.com quais os pontos que a moto era mais fraca em comparação com a última Honda com que guiou.

“E onde estamos perdendo mais é na curva no meio da saída."

“Então, se você quer andar rápido e consistente, é onde você precisa ser forte e é onde estamos perdendo mais."

“Então, precisamos entender o motivo. Agora estamos tentando analisar tudo."

“Quer dizer, para mim o segredo deste final de semana é que melhorei muito a minha condição física em relação a Portimão.”

O seis vezes campeão do mundo esperava avaliar melhor a moto no teste pós-corrida de segunda-feira em Jerez, mas desistiu depois de apenas sete voltas, quando sentiu dores no pescoço devido à queda no TL3.

“Então, nós não testamos. Fizemos apenas uma corrida e na segunda já senti algo ”, disse.

“Meu corpo estava travado, principalmente o pescoço e também o ombro direito."

“É algo parecido mas de uma forma melhor com Portimão. Em Portimão rodei e sofri muito, e depois na segunda-feira fiquei completamente bloqueado. Mas aqui em Jerez me senti melhor."

“É verdade que a queda que tive no sábado não ajudou a melhorar a situação, mas de qualquer forma tentei porque pensei que talvez quando o corpo esquentasse estaria tudo bem."

“Mas imediatamente vi que não estava em um bom nível para andar com a moto e tentar coisas.”

Os pilotos da Honda tiveram um teste movimentado na segunda-feira, com todos eles testando várias peças novas.

Depois de declarar que a sua RC213V é “uma bagunça” na corrida de Jerez, Espargaró expressou frustração pelo fato dos pilotos da equipe terem trabalhado com pacotes diferentes durante o final de semana do GP de Espanha e disse que isto atrasa o desenvolvimento da moto.

