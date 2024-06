Lewis Hamilton é um dos maiores apoiadores da ida de Marc Márquez à Ducati, em uma tentativa de recomeçar a sua carreira na MotoGP. Para o heptacampeão, ver a lenda do motociclismo em um novo time será "incrível", e além dessa movimentação histórica, ele acredita que a categoria rainha crescerá muito.

Os dois compartilham semelhanças, pois ambos passaram muitos anos em uma equipe tradicional e, agora, buscam desafios em outras marcas - no caso de Hamilton, a surpreendente transferência à Ferrari em 2025. Márquez passou por uma série de lesões que prejudicaram sua carreira na Honda e tenta se provar novamente nas pistas.

O espanhol se juntou à Gresini, satélite da Ducati, em 2024, onde impressionou o suficiente para conseguir um lugar na equipe de fábrica. Na próxima temporada, formará um 'dream team' com o bicampeão Francesco Bagnaia.

Marc Márquez pilotará na equipe de fábrica da Ducati na MotoGP 2025 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Hamilton, que é fã da MotoGP e já compartilhou um track day com Valentino Rossi, diz que mal pode esperar para ver o piloto espanhol de volta ao seu melhor. "Ele é incrível, e mal posso esperar pelo futuro da categoria", disse.

Para o heptacampeão, a mudança de ares, ainda que desafiadora, pode ser a chave para um piloto se reinventar. "Talvez semelhante no dia a dia, onde alguém está em um emprego há muito, muito tempo e é ótimo ter algo novo", pontua. "Um novo ambiente, uma nova mesa, novas pessoas com quem trabalhar e novos desafios".

"Ainda tem o nervosismo, essas coisas que você não tem certeza, no sentido de não saber como vai se misturar em um ambiente, por exemplo, mas isso é emocionante. Mal posso esperar para vê-lo naquela moto", concluiu Hamilton sobre Márquez.

