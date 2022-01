Pouco ou nada se sabe sobre o verdadeiro estado de saúde de Marc Márquez, que se recupera com calma de uma lesão ocular sofrida por uma batida na cabeça enquanto treinava com uma moto off road em 30 de outubro do ano passado. Mas, segundo a Honda, em convocação de uma coletiva de imprensa que será realizada sem a presença do hexacampeão, o espanhol segue sua preparação para a pré-temporada da MotoGP.

Márquez ficou de fora dos dois últimos GPs de 2021, do Algarve em Portimão e de Valência, e a incerteza segue sobre suas condições para a pré-temporada, que começa em 05 e 06 de fevereiro em Sepang, na Malásia.

Na segunda (10), a Honda convocou uma coletiva de imprensa com três dos quatro pilotos da marca, faltando apenas Márquez: Pol Espargaró, seu companheiro na equipe oficial, além de Álex Márquez e Takaaki Nakagami, da LCR.

O encontro será uma coletiva com os pilotos durante a pausa de inverno antes da apresentação oficial da montadora para 2022, ainda sem data. Marc Márquez é o único que não estará presente porque, segundo a Honda, o espanhol "continua focado em sua recuperação e na preparação para a pré-temporada".

Faltam apenas 25 dias para o início dos testes na pista malaia, e a Honda segue confiante de que Márquez poderá estar presente em todas as sessões, ou em pelo menos parte delas, já que a pré-temporada segue nos dias 11 e 13 de fevereiro, na primeira passagem da MotoGP em Mandalika, antes da estreia da pista no GP da Indonésia, em 20 de março. A temporada começa no dia 06 do mesmo mês em Losail no Catar.

Márquez já havia perdido ainda os primeiros testes de pré-temporada, feitos ainda em novembro do ano passado, logo após o GP de Valência, quando Espargaró teve o primeiro contato com a RC123V de 2022.

A Honda diz estar satisfeita com os trabalhos feitos por Espargaró, Nakagami e Álex Márquez nos testes de Jerez e esperam a volta de Marc, mesmo que seja nos testes de Mandalika, para trabalhar nos ajustes da RC123V, que promete ser uma moto completamente diferente da anterior, que foi criticada pelos pilotos ao longo da temporada.

Pol Espargaró, Repsol Honda Team 1 / 16 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 2 / 16 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 3 / 16 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 4 / 16 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 5 / 16 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 6 / 16 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 7 / 16 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 8 / 16 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 9 / 16 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez, equipo LCR Honda 10 / 16 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez, equipo LCR Honda 11 / 16 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez, equipo LCR Honda 12 / 16 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez, equipo LCR Honda 13 / 16 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez, equipo LCR Honda 14 / 16 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez, Team LCR Honda 15 / 16 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez, equipo LCR Honda 16 / 16 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Editor revela BASTIDORES da cobertura ESPECIAL no GP DE SÃO PAULO: "Band ABRAÇOU a F1"

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #156 – Mariana Becker traz bastidores de Verstappen x Hamilton na F1 2021

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: