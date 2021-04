Nesta quinta-feira (15), Marc Márquez passou pela última barreira que o separava do retorno à MotoGP neste final de semana após nove meses afastado. O hexacampeão foi aprovado com êxito no exame médico ao qual foi submetido no Circuito de Portimão, sendo declarado apto a disputar o GP de Portugal.

O piloto da Honda, que volta neste fim de semana após quase nove meses afastado das pistas por conta de uma fratura no braço direito causado em seu grave acidente no GP da Espanha do ano passado, precisava passar por essa etapa para poder subir novamente em sua RC213V em Portimão.

Com a aprovação, Márquez poderá voltar ao grid já nesta sexta, para participar do primeiro treino livre para a terceira etapa da temporada 2021, 265 após sua última aparição, no TL3 do GP de Andaluzia, realizado em 25 de julho de 2020.

Na ocasião, Márquez tentou retornar apenas quatro dias após a primeira cirurgia feita em seu braço devido à fratura, mas o hexacampeão acabou abandonando sua volta precoce afirmando que não tinha uma boa sensação em seu braço.

O stress colocado em seu braço na ocasião fez com que a placa de titânico colocada para fixar o osso acabasse se partindo, forçando uma segunda operação, que deu início aos problemas do espanhol.

No local da cirurgia, formou-se uma infecção que impediu a melhora do osso, e foi descoberta apenas na terceira e última operação, feita em dezembro do ano passado. Somente após isso que Márquez começou a notar uma melhora em sua condição, recebendo alta médica para retomar o treinamento com motos no final de fevereiro e o ok para a volta aos grids na semana passada.

