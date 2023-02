MotoGP: Marini lidera último teste em Sepang; Yamaha vai muito mal

Neste domingo, foi disputado o terceiro e último dia de testes de pré-temporada 2023 da MotoGP em Sepang. E quem liderou na Malásia foi o italiano Luca Marini, piloto do time VR46 equipado com a Ducati de 2022.

O meio-irmão da lenda italiana Valentino Rossi, dono da VR46, registrou a marca de 1min57s889 e foi o mais rápido de todas as atividades em Sepang, superando o compatriota Francesco 'Pecco' Bagnaia, atual campeão do mundo e piloto da Ducati oficial de fábrica.

Os dois foram os únicos com tempo abaixo da casa de 1min58s. Quem completou o top 3 na Malásia foi Maverick Viñales. O espanhol, aliás, também foi o que mais voltas rodou, totalizando 158 com a Aprilia. O piloto foi o único que não representa a Ducati entre os nove primeiros em Sepang.

Já a primeira moto não produzida na Itália a aparecer na tabela de tempos agregada, que compila as marcas dos três dias de teste, foi a Honda do espanhol Marc Márquez. O hexacampeão da MotoGP, porém, afirmou que não sai da Malásia com a sensação de ter uma máquina para se sagrar hepta.

Além disso, o que também chamou a atenção na primeira das 'duas pré-temporadas' da MotoGP 2023 foi o péssimo rendimento da Yamaha: o francês Fabio Quartararo, vice-campeão de 2022 e vencedor da temporada 2021, ficou apenas em 19º. Veja a tabela agregada e depois a de domingo:

Pos Piloto Moto Dia 1 Dia 2 Dia 3 1 Luca Marini (VR46) Ducati GP22 1.59.469 1.59.118 1.57.889 2 Francesco Bagnaia (Ducati) Ducati GP23 1.58.857 1.59.067 1.57.969 3 Maverick Viñales (Aprilia) Aprilia RS-GP 1.58.600 1.59.770 1.58.036 4 Enea Bastianini (Ducati) Ducati GP23 1.58.732 1.59.194 1.58.149 5 Jorge Martin (Pramac) Ducati GP23 1.58.737 1.58.736 1.58.204 6 Aleix Espargaro (Aprilia) Aprilia RS-GP 1.58.941 2.00.017 1.58.307 7 Fabio di Giannantonio (Gresini) Ducati GP22 1.59.021 1.59.502 1.58.344 8 Marco Bezzecchi (VR46) Ducati GP22 1.58.470 1.59.361 1.58.363 9 Alex Marquez (Gresini) Ducati GP22 1.59.036 1.59.747 1.58.385 10 Marc Marquez (Honda) Honda RC213V 1.59.424 1.59.450 1.58.666 11 Raul Fernandez (RNF) Aprilia RS-GP 1.59.813 1.59.112 1.58.710 12 Joan Mir (Honda) Honda RC213V 1.59.832 1.59.632 1.58.784 13 Pol Espargaro (GasGas) KTM RC16 2.00.078 1.58.881 1.58.797 14 Brad Binder (KTM) KTM RC16 2.00.085 1.59.230 1.58.812 15 Miguel Oliveira (RNF) Aprilia RS-GP 1.59.730 1.58.839 1.58.922 16 Johann Zarco (Pramac) Ducati GP23 1.58.966 1.59.503 1.58.852 17 Fabio Quartararo (Yamaha) Yamaha M1 1.59.422 1.58.897 1.58.943 18 Jack Miller (KTM) KTM RC16 1.59.826 1.59.859 1.58.901 19 Alex Rins (Honda LCR) Honda RC213V 1.59.963 1.59.163 1.58.932 20 Franco Morbidelli (Yamaha) Yamaha M1 1.59.118 1.59.289 1.58.986 21 Takaaki Nakagami (Honda LCR) Honda RC213V 2.01.204 2.00.223 1.59.535 22 Augusto Fernandez (GasGas) KTM RC16 2.00.027 2.00.732 1.59.660 23 Cal Crutchlow (Yamaha) Yamaha (teste) - 2.00.354 1.59.923 24 Stefan Bradl (Honda) Honda (teste) 2.03.501 2.00.435 25 Katsuyuki Nakasuga (Yamaha) Yamaha (teste) 2.01.239 - -

Tabela de tempos do terceiro e último dia de testes de pré-temporada em Sepang:

Pos. Rider Equipe Volta Gap Intervalo 1 Luca Marini Mooney VR46 Racing Team 1:57.889 0.000 0.000 2 Francesco Bagnaia Ducati Lenovo Team 1:57.969 0.080 0.080 3 Maverick Viñales Aprilia Racing 1:58.036 0.147 0.067 4 Enea Bastianini Ducati Lenovo Team 1:58.149 0.260 0.113 5 Jorge Martin Prima Pramac Racing 1:58.204 0.315 0.055 6 Aleix Espargaro Aprilia Racing 1:58.307 0.418 0.103 7 Fabio Di Giannantonio Gresini Racing MotoGP™ 1:58.344 0.455 0.037 8 Marco Bezzecchi Mooney VR46 Racing Team 1:58.363 0.474 0.019 9 Alex Marquez Gresini Racing MotoGP™ 1:58.385 0.496 0.022 10 Marc Marquez Repsol Honda Team 1:58.666 0.777 0.281 11 Raul Fernandez RNF MotoGP™ Team 1:58.710 0.821 0.044 12 Joan Mir Repsol Honda Team 1:58.784 0.895 0.074 13 Pol Espargaro GASGAS Factory Racing Tech3 1:58.797 0.908 0.013 14 Brad Binder Red Bull KTM Factory Racing 1:58.812 0.923 0.015 15 Johann Zarco Prima Pramac Racing 1:58.852 0.963 0.040 16 Jack Miller Red Bull KTM Factory Racing 1:58.901 1.012 0.049 17 Miguel Oliveira RNF MotoGP™ Team 1:58.922 1.033 0.021 18 Alex Rins LCR Honda Castrol 1:58.932 1.043 0.010 19 Fabio Quartararo Monster Energy Yamaha 1:58.943 1.054 0.011 20 Franco Morbidelli Monster Energy Yamaha 1:58.986 1.097 0.043 21 Takaaki Nakagami LCR Honda IDEMITSU 1:59.535 1.646 0.549 22 Augusto Fernandez GASGAS Factory Racing Tech3 1:59.660 1.771 0.125 23 Cal Crutchlow Yamaha Test Team 1:59.923 2.034 0.263 24 Stefan Bradl Honda Test Team 2:00.435 2.546 0.512

