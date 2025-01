Jorge Martín viveu nesta quinta-feira sua primeira apresentação como piloto oficial da Aprilia na MotoGP. A marca italiana revelou sua moto para a temporada de 2025, marcando a chegada do espanhol e de Marco Bezzecchi. E o atual campeão aproveitou a oportunidade para confirmar que usará o #1 no grid deste ano.

A RS-GP foi revelado com a manutenção do preto como cor base para uma máquina que também incorpora detalhes em branco e vermelho, característicos da marca italiana. Mas os olhos não estavam voltados para as cores, mas para a frente da moto do atual campeão mundial.

A grande dúvida na apresentação era se Martín manteria o #89 com o qual conquistou o título mundial com a Pramac Ducati em 2024, ou se mudaria para o #1 que é seu por direito. E, finalmente, o piloto espanhol confirmou que usará o número vencedor. Em suas primeiras declarações, 'Martinator' confirmou que não teve dúvidas sobre usar o #1, pois usá-lo representa o objetivo pelo qual ele lutou durante toda a sua vida.

"Eu uso o #1 em todos os lugares. Não hesitei em usá-lo, eu o queria muito. Lutei muito por isso durante toda a minha vida, então finalmente conseguir o título da MotoGP e usar esse número nessa incrível Aprilia é incrível", disse Martín no evento em frente à equipe da Aprilia. "Espero que tenhamos ainda mais motivação com esse número e que possamos levar a motocicleta ao topo".

No entanto, o #1 também inclui o #89 na parte inferior, em tamanho pequeno, como um tributo à sua carreira, e as duas estrelas que o credenciam como bicampeão mundial de motociclismo:"Meu número durante a maior parte da minha carreira na MotoGP foi o #89, então eu o mantive pequeno perto do #1. E depois há as duas estrelas, porque tenho os títulos mundiais de Moto3 e MotoGP. Espero que possamos acrescentar mais alguns".

Na última quarta-feira, antes da apresentação, Martín teve a oportunidade de visitar sede de Noale. O jovem espanhol, que completará 27 anos antes do início da pré-temporada, disse que se sentiu em casa desde o primeiro momento em que foi recebido pelos funcionários:

"Para mim, visitar Noale ontem foi incrível.Na verdade, eu estava um pouco nervoso. Finalmente ser um piloto de fábrica era um sonho para mim, acho que estou no lugar certo. A visita foi incrível e já me senti parte da família. O potencial é muito alto, vamos ver o que podemos fazer".

Por fim, Martín comentou sobre seu relacionamento com seu novo companheiro de equipe, Bezzecchi, já que os dois tiveram seus altos e baixos desde que lutaram pela coroa da classe de acesso em 2018. O espanhol, que está ciente de que terá que se dar bem com o italiano neste projeto, disse que as coisas, no momento, estão indo bem entre os dois.

"Estou feliz por ter Bezzecchi como meu companheiro de equipe. Lutamos pelo título da Moto3 em 2018, quase até a última corrida. Os anos após aquilo não foram fantásticos, mas agora me sinto muito bem com ele. É bom para a Aprilia que trabalhemos juntos, que nos sintamos confortáveis juntos e que cresçamos com as motos e com a equipe. Desejo a ele tudo de bom, porque se as coisas derem certo para ele, darão certo para mim também", concluiu.

