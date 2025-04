Com a Yamaha vivendo um início de temporada de altos e baixos na MotoGP, o campeão de 2021, Fabio Quartararo, tomou uma decisão curiosa para o GP do Catar deste fim de semana. Cansado das constantes mudanças na moto, o francês disse que não vai ajustar sua M1, contando apenas com sua pilotagem para tirar performance.

A fabricante japonesa parece ter dado um passo atrás no começo do ano em relação ao fim de 2024, com performances de altos e baixos até aqui em 2025. Enquanto Jack Miller, da Pramac, vem liderando a Yamaha na pista, o destaque pessoal de Quartararo foi um sexto lugar na sprint de Austin. O australiano derrotou o campeão mundial de 2021 em todos os três GPs até o momento, garantindo o melhor resultado da marca no ano até agora, com o quinto lugar no Circuito das Américas.

Agora, Quartararo declarou que não tem interesse em adotar nenhuma nova ideia. Dada a situação técnica da M1, ele acredita que agora deve simplesmente confiar em seu talento para obter os melhores resultados. A começar pelo GP do Catar deste fim de semana.

"Estamos tentando encontrar aderência mudando sempre a configuração da moto, mas já mudamos 20 vezes", disse Quartararo antes da corrida de Losail. "Portanto, sabemos que não encontraremos o desempenho de fato mudando. Mas durante os primeiros GPs, sempre mudamos... queríamos comparar diferentes pistas".

Mas o piloto francês, que venceu em Losail (no GP de Doha) no início da temporada de seu título, diz que essa experimentação inicial foi tão longe quanto possível.

"Acho que é bom ter uma base, e eu me adapto à base. No dia em que realmente tivermos algo importante para experimentar, ou algo que achamos que é realmente útil, vamos experimentá-lo de novo e de novo, quando quisermos. Mas não quero mais [experimentar], porque [sempre que vamos para uma nova pista, são] as mesmas coisas".

"Portanto, agora quero me concentrar na minha pilotagem, porque toda vez que mudamos eu nunca encontro o limite da minha moto. Toda vez que mudamos, não sabemos realmente, portanto, para este GP, não vou mexer na motocicleta. Manterei a mesma base desde o TL1 até a corrida. É claro que [podemos] ajustar se precisarmos, mas [não vamos mudar] muitas coisas".

O forte recorde de finalizações de Quartararo nesta temporada corrobora sua noção de que ele ainda não testou os limites da M1 do ponto de vista da pilotagem. Seu único acidente até agora foi uma batida na volta molhada de reconhecimento do GP das Américas.

