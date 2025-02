Normalmente, para um campeão da MotoGP, a próxima temporada é uma extensão da anterior para tentar defender a coroa, mas para Jorge Martín, vencedor do título do ano passado com uma Pramac Ducati satélite, tudo é novo este ano depois de uma mudança de equipe, fábrica, moto e objetivos.

"Nos últimos anos, eu não queria subir na moto na Malásia porque tudo era a mesma coisa, mas acho que a Aprilia fez um trabalho muito bom", explicou o espanhol na terça-feira (4) em Sepang, onde o primeiro teste de pré-temporada da temporada 2025 começa amanhã, na quarta (5).

"Mas até que eu suba na moto, não saberei como estou e como a moto está. Preciso de tempo para me adaptar", disse o espanhol, que este ano correrá com o #1 do campeão. "Não sinto nenhuma pressão, mas todos nós queremos alcançar bons resultados".

"Minha obsessão é ser a melhor versão de mim mesmo. No ano passado, eu não estava obcecado em vencer, eu queria fazer o meu melhor".

Ser o piloto principal de uma fábrica como a da Aprilia e usar o número 1 na cúpula da RS GP de alguma forma mantém Martín no centro das atenções.

"A pressão do ano passado eu nunca mais terei em minha vida. Agora tenho a responsabilidade de ter uma fábrica inteira atrás de mim".

É certamente um desafio, embora o espanhol não o considere o maior de sua vida.

"Acho que não, já tive desafios muito grandes em minha carreira, desde a Moto3, quando as coisas não deram certo e quase tive que voltar para casa, na Moto2... é claro que, em termos de repercussão, estar na Aprilia depois de ter sido campeão é um desafio muito grande, mas acho que já tive outros mais difíceis".

Buscando o desejo de continuar vencendo

"Se eu tive tempo, gostei muito. É claro que durante o mês de dezembro eu não consegui, foi uma loucura com eventos, compromissos e [festas de] gala, eu gostaria de ter tido menos, mas depois, quando consegui parar e ficar em casa, em janeiro, sinto que todos ao meu redor estão mais relaxados, todos estão mais felizes, sem a pressão de 'temos que fazer isso'".

"Acho que isso vai me ajudar, a pressão deve continuar, sem ela e sem os nervos acho que não sei como atuar, também tive que descobrir por que continuo fazendo isso e buscar o desejo de continuar vencendo", uma situação que Martín admite perceber em seu dia a dia.

"Não sou uma pessoa que tem ego, mas quando você anda pelo paddock ou está no hotel sente um relaxamento, o que faço é sempre pensando que é o melhor e agora sei que fiz bem porque fui o campeão e isso me permite ficar muito calmo para continuar com o mesmo método".

Parte desse relaxamento é que ninguém vai exigir que ele seja campeão em uma Aprilia.

"Acho que agora a Aprilia tem todos os ingredientes para vencer o Campeonato Mundial, mas precisamos juntá-los", disse ele. "No ano passado, não me concentrei na vitória e acabei conseguindo. Vamos continuar trabalhando e pensando dia a dia, para ver até onde podemos chegar".

Para o teste que começa amanhã, Martín pilotará uma nova versão da GPRS 2025.

"Começarei com a moto com a qual terminei em Montmeló (no teste de novembro) e depois usarei a versão mais recente", para poder comparar.

"Há uma combinação de adaptação com a tentativa de coisas novas. Primeiro, tenho que encontrar o ponto para começar a experimentar coisas, e isso cabe a mim decidir", disse o espanhol, que espera ter o mesmo companheirismo na Aprilia que o levou ao sucesso em sua equipe anterior: "Ainda não somos a família que éramos na Pramac, mas estamos [indo] lá".

