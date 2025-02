MotoGP: Yamaha pode utilizar motor V4 com wildcards em 2025

Apesar dos rumores, a Yamaha não irá substituir o motor de quatro cilindros em linha pelo V4 na temporada 2025 da MotoGP. No entanto, a fabricante japonesa não descartou o uso com wildcards.

Muito dinheiro está sendo investido no projeto da marca dos três diapasões na categoria rainha, significativamente mais do que no passado. Isso também é enfatizado pela expansão para abrigar a Pramac como equipe satélite.

O ritmo de desenvolvimento também se acelerou consideravelmente. A Yamaha também está desenvolvendo um motor V4 em segundo plano. Paralelamente à atual M1 com quatro cilindros em linha, uma motocicleta completamente nova está sendo desenvolvida em torno do motor V4.

Portanto, a Yamaha está trabalhando em dois conceitos diferentes ao mesmo tempo. Houve rumores de que esse motor V4 já poderia ser testado no teste de fevereiro em Sepang, na Malásia. Mas esse não é o caso.

"O motor existe, está funcionando. Mas ainda não está pronto para ir para a pista", confirmou Paolo Pavesio, o novo diretor administrativo, ao Crash.net. No momento, o foco está no desenvolvimento do atual M1 com um motor de quatro cilindros em linha.

Como todos os outros quatro fabricantes estão usando motores V4, a Yamaha decidiu desenvolver esse motor. Em médio prazo, eles querem entender as vantagens que esse conceito oferece. Isso diz respeito à aerodinâmica, entre outras coisas.

Nos novos regulamentos de 2027, a largura da asa será ligeiramente reduzida. No entanto, o revestimento lateral, que está se tornando cada vez mais importante para gerar downforce em um ângulo, é crucial. Um motor V4 é mais estreito. Isso dá mais espaço para manobras em termos de aerodinâmica.

Paolo Pavesio com os pilotos Fabio Quartararo e Alex Rins Foto: Yamaha

Também houve especulações de que a Yamaha poderia mudar para a nova motocicleta com um motor V4 durante a temporada de MotoGP de 2025. No entanto, isso não está planejado no momento. "Não é realista fazer essa mudança durante a temporada", afirma Pavesio.

"Para ser transparente, está claro que as equipes de fábrica estarão pilotando com o motor em linha da M1 em 2025." No entanto, o desenvolvimento paralelo da motocicleta V4 continuará nos próximos meses até que ela esteja pronta para seus primeiros testes na pista de corrida.

Ainda não há data para o primeiro teste de pista do motor V4

No momento, não se sabe quando o primeiro teste será realizado. No entanto, é possível que a motocicleta V4 também possa ser vista em um GP em algum momento do ano, provavelmente próximo do final do ano.

"É um processo de desenvolvimento, mas é realista e nosso objetivo é que, quando a motocicleta estiver madura o suficiente, possamos correr com Augusto nos wildcards", disse Pavesio. A Yamaha tem permissão para registrar seis wildcards ao longo da temporada.

Augusto Fernandez está destinado às inscrições de wildcards Foto: 2024 Yamaha Motor Co, Ltd.

Augusto Fernández também foi contratado para essa função. Ainda não foi decidido em detalhes quantos wildcards ele pilotará e em quais corridas. Também não está claro se a Yamaha mudará para o motor V4.

Somente testes extensivos e comparações com a motocicleta atual mostrarão com o que eles contarão no futuro. O que está claro é que os engenheiros também terão que pensar em 2027, quando os novos regulamentos reduzirão o deslocamento para 850 centímetros cúbicos.

Esse motor de 850 cc será então baseado no atual motor em linha de 1.000 cc ou em um projeto V4. A Yamaha está deixando todas as portas abertas quanto ao caminho que tomará no futuro.

