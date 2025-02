A Honda, mesmo com a possibilidade de utilizar os quatro pilotos regulares para os testes de pré-temporada da MotoGP, em Sepang, utilizou apenas um de seus titulares no shakedown.

Dada a redução do número de dias de teste possibilitada pelos regulamentos, o teste de shakedown, que dá início ao ano, pode ser visto como um momento de ouro para as equipes. Ele é muito mais do que uma sessão para os testadores de vários fabricantes que estão se preparando para os testes oficiais dos quais os principais pilotos participarão em alguns dias.

Isso dá aos novatos mais três dias na pista para se acostumarem com a motocicleta, e também é uma oportunidade para as marcas com mais equipes satélite levarem seus pilotos regulares para a pista.

Mas, estranhamente, nem a Yamaha nem a Honda terão se beneficiado tanto quanto lhes foi permitido este ano.

Os pilotos da Yamaha esperaram até o segundo dia para entrar na pista, já que o primeiro foi reservado para a apresentação oficial das duas equipes do grupo, não muito longe do circuito de Sepang, em Kuala Lumpur.

No entanto, eles terão dois dias na pista antes de iniciar os testes coletivos na quarta-feira, enquanto seus colegas da Honda não terão tido essa oportunidade.

O novato Somkiat Chantra foi o único do quarteto da Honda a se juntar aos cerca de quinze pilotos que participaram do Shakedown e também não participou do primeiro dia.

Enquanto Álex Rins e Fabio Quartararo estavam de volta às motos no sábado, Joan Mir e Luca Marini estavam na Indonésia, a 1.600 km de distância, para a apresentação oficial da HRC. Esperados em Sepang no domingo, eles não estavam programados para correr, mas simplesmente para trabalhar com a equipe na preparação para o teste oficial.

"Tínhamos a possibilidade de fazer [o Shakedown], mas eles provavelmente se concentraram em preparar a moto para os três dias que vamos fazer", explicou Joan Mir ao site oficial da MotoGP, para explicar essa estratégia por parte da Honda.

O espanhol, seu companheiro de equipe e Johann Zarco (LCR) vão, portanto, seguir o mesmo programa dos titulares das marcas europeias, com três dias de pista agendados em Sepang, de quarta a sexta-feira, seguidos de dois dias em Buriram, na semana seguinte.

"Estou bem com isso", continuou, ressaltando que o fabricante agora pode contar com dois pilotos de teste adicionais, que estavam em competição até dois meses atrás".

"Temos muitas coisas para experimentar e temos dois testadores muito fortes que precisam dar os primeiros passos para melhorar a motocicleta. Depois, teremos três dias lá, o que é mais do que suficiente para testar as coisas e, se tivermos alguma dúvida, teremos mais dois dias [em Buriram]".

Por enquanto, Joan Mir e Luca Marini estão satisfeitos com as fotos de estúdio com suas bicicletas. Foto de: Honda Racing

"Acho que precisamos delegar um pouco", justifica o espanhol. "No ano passado, fizemos muitos testes, e isso também se deveu ao fato de que tínhamos uma equipe de testes que não era forte o suficiente, mas agora que ela foi reforçada consideravelmente, acho que não faria necessariamente sentido estarmos lá".

"Temos dois pilotos muito bons lá: Taka [Nakagami], que conhece a motocicleta perfeitamente, e Aleix [Espargaró], que traz um novo feedback, ambos muito rápidos. Portanto, acho que o feedback que esses dois pilotos de teste poderão dar é o mesmo que os pilotos de fábrica [titulares] dariam".

"Isso vai tirar muita pressão de nós. Depois disso, é claro que preferimos estar na moto do que em um evento, mas não tenho nenhum problema com o fato de que eles decidiram fazer isso dessa maneira".

Luca Marini concorda, aliviado por poder contar com "uma equipe de testes fantástica" com os dois pilotos recrutados para apoiar Stefan Bradl. "A equipe de testes é super competitiva, com dois pilotos muito bons. Eles mesmos podem forçar os tempos de volta e tentar ficar cada vez mais rápidos".

"A equipe de testes pode trazer coisas muito boas, por isso, quando falei com Romano [Albesiano, diretor técnico], os engenheiros e os japoneses, eles disseram que era melhor começar com eles, com calma".

"Três dias em Sepang são suficientes para o que temos que fazer em nosso programa, porque tudo está bem planejado e temos uma organização muito boa", tranquiliza Marini, que sua equipe também queria manter longe de qualquer informação proveniente do shakedown.

"Tentei fazer perguntas para obter informações, mas todos me disseram que não queriam me influenciar".

"Nesta altura da temporada, é muito importante ter a cabeça fria, apenas para compartilhar seu feedback de acordo com o que você sente sobre a moto no momento, sem ser tendencioso. Mas todos foram positivos!", concluiu o piloto italiano.

