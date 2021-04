Jorge Martin conseguiu o seu primeiro pódio na MotoGP depois de terminar em terceiro lugar no GP de Doha, tendo perdido a segunda posição na última volta para seu companheiro de equipe Johann Zarco: "Se não fosse o Zarco no final, teria lutado pela posição".

O estreante, que largou na pole, se manteve na liderança da corrida durante 18 voltas, até ser ultrapassado por Fabio Quartararo a quatro voltas do fim do GP de Doha.

A partir desse momento, o objetivo de Martin era segurar a P2 até o final, mas perdeu a posição para seu companheiro da Pramac na última volta. Com o resultado no Catar, Zarco garantiu 40 pontos e assumiu a liderança na tabela da classificação de pilotos.

"Estou muito contente", disse Martin depois de subir ao pódio pela primeira vez no MotoGP.

"Tive um final de semana muito maduro, demos passos de gigante a frente, estou guiando esta moto há um mês e estar no pódio é único na minha segunda corrida."

“Não me faltou nada para ganhar, falta voltas e um pouco de velocidade. Não mudei muito o ritmo nas voltas, estou contente com o meu estilo e a forma como melhorei. Tenho certeza que melhorei desde a última corrida. Fiz tudo que me propus a fazer ”, afirmou.

Martin disse que teria brigado pela segunda posição se não fosse contra seu companheiro de equipe.

“Se não fosse o Zarco no final, eu teria lutado pela posição, mas ele está lutando pelo Mundial e tem outra função na equipe. Controlei bem a corrida, estou feliz pela equipe. Precisávamos um pouco dessa relação que eu e o Zarco temos, e acho que isso transmite para o ambiente dos boxes ”, explicou.

O pódio de Martín não o faz esquecer que é um estreante na categoria rainha de motovelocidade e que os seus objetivos são diferentes.

“Quando formos para outros circuitos vai ser mais complicado, temos que dar voltas e continuar aprendendo. Não há limites, você sempre pode melhorar, é só o começo e minha segunda corrida. Há muita margem e posso ir muito além", concluiu.

Veja fotos do GP de Doha

Vencedor Fabio Quartararo cuzando a linha de chegada 1 / 15 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Vencedor Fabio Quartararo cruza a linha de chegada 2 / 15 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, Esponsorama Racing, Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 3 / 15 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team, Stefan Bradl, Repsol Honda Team 4 / 15 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Ducati Team 5 / 15 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Ducati Team, Francesco Bagnaia, Ducati Team 6 / 15 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 7 / 15 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 8 / 15 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 9 / 15 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing líder 10 / 15 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing líder 11 / 15 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 12 / 15 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 13 / 15 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 14 / 15 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 15 / 15 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

