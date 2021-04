MotoGP: Mir defende Rossi e diz que italiano "não está velho"

Joan Mir, campeão da MotoGP de 2020, se mostrou contente com a sua posição no grid do GP de Doha e pediu que Valentino Rossi "não seja esmagado", visto que a classificação em penúltimo "não é a sua posição real".

O piloto da Suzuki vai largou em nono no GP de Doha no domingo (04), melhorando a posição alcançada no final de semana passado, quando largou em 12ª.

“Estou feliz, o objetivo que hoje alcançamos era passar para o Q2, fiz um Q1 bastante forte e consistente, me senti bem nas duas sessões de treinos livres" disse o piloto no sábado.

Mir, como todos os outros , ficou surpreso com a pole do estreante na MotoGP Jorge Martin.

“O Jorge é muito rápido em uma volta, sabia que seria bom nas poles na MotoGP, também pela (força da) Ducati, que o ajuda.”, disse.

O espanhol, que sempre foi um admirador de Valentino Rossi, falou para o Motorsport.com sobre a situação negativa da lenda italiana.

“Não se deve esmagar o Valentino, no sábado todas as estrelas se alinham e ele se colocou na primeira fila, e se ele fez isso significa que não está velho, ele trabalha", defendeu.

"Temos que ter certeza de quem ele é, ele está passando por momentos difíceis, sim, mas temos que olhar para os tempos que estão muito apertados."

"Ele teve um problema com certeza, ser o 21º não é a sua posição, todos nós sabemos, não devemos esmagá-lo."

"Você tem que deixá-lo seguir seu curso. Na anterior, ele foi um dos únicos que rodou em 55 nas últimas voltas e se você é velho não faz isso ”, concluiu.

Joan Mir no GP de Doha 2021

