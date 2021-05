MotoGP: Morbidelli considera operar joelho após fim da temporada

Com dores no joelho, Franco Morbidelli admite que terá que passar por uma cirurgia caso queira se livrar dos problemas que enfrenta atualmente. No entanto, a intervenção lhe causaria um afastamento longo da MotoGP e, por isso, ele questiona qual seria o momento ideal para isso.

O ítalo-brasileiro não escondeu durante o final de semana do GP da França as dificuldades que vem enfrentando. Durante o treino para troca de moto, visando a influência da chuva na etapa, Morbidelli viu a perna esquerda cedendo ao colocar o pé no chão e acabou caindo. Outra queda no começo da prova lhe deu um choque adicional, causando muita dor.

Afetado pelo ligamento cruzado e pelo menisco, Morbidelli recebeu cuidados específicos entre Le Mans e Mugello e garante que pode pilotar normalmente. No entanto, ele admite que possui alguns medos e sabe que a lesão representa uma faca de dois gumes.

"No final do ano veremos o que fazer. Temos que ver se quer colocá-lo totalmente de volta ao normal e, para isso, terei que operar. Se eu quiser me livrar dos problemas, é a única solução. Por outro lado, não quero fazer isso. Poderia viver bem com alguns métodos adicionais".

"Muitos atletas vivem com problemas assim. Claro, não atletas que usam as pernas, mas isso é algo que muitos pilotos têm. A escolha será mais ligada à vida em geral do que ao meu esporte. Não está tão ligado ao meu esporte. Com esse joelho, consigo pilotar muito bem e fazer meus treinos".

Morbidelli já havia se lesionado anteriormente, durante a pré-temporada, mas foi outro choque sofrido em Le Mans que trouxe a situação delicada à tona; Segundo o piloto, suas preocupações com a perna são bem mais antigas, desde o acidente sofrido em Silverstone há seis anos.

"A origem está em 2015. Quando quebrei minha perna direita, tive um estiramento do ligamento cruzado esquerdo. O desenvolvimento da lesão deu nesse período, quando uma queda causou uma pequena lesão no menisco, a qual não dei muita importância. Consegui me recuperar bem com a fisioterapia".

"Infelizmente, na semana anterior a Le Mans, sofri um acidente sem nem cair. Chutei forte o chão e meu joelho, que já estava fraco, sentiu mais. Aí me machuquei bastante, mas consegui me recuperar para chegar bem a Le Mans. E, infelizmente, tive outros dois episódios lá".

