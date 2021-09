MotoGP: Márquez ainda não está pronto para disputas roda a roda

Marc Márquez reconheceu que ainda não está pronto para disputas roda a roda na MotoGP devido às limitações causadas pela lesão no braço direito e apontou a sua queda em Silverstone, na qual tocou em Jorge Martín, como a prova mais evidente disso.

Apesar de ter voltado a uma rotina de treinos perto do usual, o hexacampeão da categoria rainha ainda precisa deixar o corpo descansar por alguns dias antes de se exercitar novamente. Isso oferece uma ideia de como ele se sente ao entrar nos circuitos.

Márquez parece muito mais em forma do que quando 'reestreou' em Portimão após nove meses de inatividade. Essa sensação é validada pelo segundo lugar que conquistou no penúltimo GP, em Aragón, e pela quarta posição em Misano, uma semana depois. No entanto, isso não é suficiente para recolocá-lo no auge.

"Tem dias que me sinto com 60% e outros com 80%, mas nunca mais que isso”, disse o espanhol. "Em algumas situações, a minha intenção é uma, mas o que acontece depois, devido ao meu estado, é outra coisa diferente. Em Silverstone, tive uma ideia, mas acabei no chão."

"Isso teve um impacto na minha forma de correr em Aragón, na disputa com Pecco [Bagnaia]. Nas ultrapassagens que tentei, deixei muito mais margem do que o habitual. Agora tenho correr desse jeito, porque ainda não tenho a situação 100% controlada ”,

O piloto da Honda já está a caminho de Austin, um de seus circuitos preferidos, onde vai correr neste fim de semana. Lá, ele assinou seu primeiro triunfo na categoria rainha, em 2013, e acumula uma sequência de seis vitórias em sete corridas, após ter caído sozinho em 2019 quando estava na frente do pelotão.

