Piloto francês da MotoGP, Fabio Quartararo admitiu que “não há como substituir” Valentino Rossi quando chegar à equipe de fábrica da Yamaha em 2021 e está simplesmente "pegando sua moto”.

Nove vezes campeão mundial, Rossi vai ocupar o lugar de Quartararo na Petronas Yamaha na próxima temporada, depois de assinar um contrato de um ano com a Yamaha e a equipe malaia, com o acordo final sendo anunciado na semana passada, durante o GP da Catalunha.

A contratação de Quartararo pela Yamaha foi um dos primeiros movimentos do mercado de pilotos do ano. A montadora se mexeu em meio ao grande interesse da Ducati pelo novato sensação de 2019, enquanto Rossi tinha planos de de avaliar seu desempenho nas rodadas iniciais antes de tomar uma decisão sobre seu futuro.

O acordo de Quartararo com a Yamaha para ser parceiro de Maverick Viñales na equipe de fábrica vai até 2022.

Em uma entrevista exclusiva ao Motorsport.com, Quartararo disse que estava “satisfeito” em Janeiro por a Yamaha ter acreditado nele para o seu futuro - mas sente que “ninguém pode tocar” no “lugar” de Rossi.

“Fiquei bastante surpreso porque fizemos a escolha bem rápido no início do ano,” disse Quartararo quando questionado se a Yamaha o contratando em vez de Rossi aumentava sua confiança.

“Até o final do ano passado. Mas foi bom. [Estou] muito feliz que a Yamaha acredite em mim pelos próximos dois anos em sua equipe. Então, vai ser estranho ter a moto de Vale - não o lugar - a moto”.

“Então, [estou] muito feliz, mas precisamos continuar nos concentrando neste ano para estarmos em posição de enfrentar os grandes prêmios. Para mim, não tenho como substituir ele porque Valentino é o Valentino. Estou pegando a moto dele, claro que será uma moto nova".

“Mas eu não vou ocupar o lugar dele. Seu lugar ainda está lá porque ele fez história com a Yamaha. Acho que eles passaram cerca de 10 anos juntos. Então, para mim, o lugar de Valentino, ninguém pode tocá-lo e eu estou apenas pegando a moto dele, e seu lugar ficará lá para sempre”.

Rossi receberá suporte total de fábrica e paridade de máquina com Quartararo e Viñales no próximo ano. Ele pressionou para que sua equipe atual viesse com ele da Yamaha, mas só poderá trazer o chefe de equipe David Muñoz, o analista de dados Matteo Flamigni e o piloto técnico Idalio Gavira com ele.

O acordo de Rossi é de apenas um ano, em vez do 1 + 1 que ele originalmente solicitou, com o chefe da Yamaha, Lin Jarvis, explicando no último fim de semana que isso foi resultado de um “tecnicismo”, já que a marca japonesa atualmente não tem um acordo em vigor com a MotoGP ou com a Petronas após 2021.

Quartararo lidera a classificação mundial de 2020 da MotoGP depois de garantir sua terceira vitória do ano no final de semana passado na Catalunha, enquanto Rossi admite que suas esperanças de título estão "fechadas" depois que uma queda enquanto estava em segundo o deixou 50 pontos atrás.

