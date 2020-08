Líder do campeonato de MotoGP, mas com uma vantagem menor, Fabio Quartararo disse que vê o vencedor do GP da Áustria, Andrea Dovizioso, como um candidato "maior" ao título do que Maverick Viñales, seu futuro companheiro de equipe na Yamaha.

O italiano da Ducati conquistou sua primeira vitória na temporada de 2020 no último final de semana no Red Bull Ring, levando-o ao segundo lugar na classificação do campeonato, a apenas 11 pontos de Quartararo.

Quartararo enfrentou corridas consecutivas difíceis na República Tcheca e na Áustria, terminando em sétimo e oitavo, respectivamente, após dominar as duas primeiras rodadas de Jerez.

O francês destacou que Dovizioso tem experiência de lutar pelo campeonato e conhece a "pressão" disso, enquanto também afirmou que Viñales é mais fácil de lutar dada a sua paridade de máquinas.

"Claro, Marc (Márquez) será um dos principais candidatos [quando voltar de lesão], mas agora vejo Dovi mais do que Maverick como candidato ao título porque sabemos que Dovi tem muita experiência", disse Quartararo. “Ele sabe lutar a pressão. Além disso, ele tem um tipo de moto que talvez seja um pouco mais fácil de lutar nas últimas voltas”.

“Então, eu vejo Dovi muito (mais como um) candidato do que Maverick, porque com Maverick eu sei que, se algo acontecer, teremos mais ou menos a mesma moto. Então, você sabe que posso lutar (com ele)”.

“Mas, com Dovi, quando você tem um tipo de velocidade máxima como essa, é incrível. Deve ser ótimo ser 10km/h mais rápido do que nós. Então, sim, eu vejo Dovi mais como um competidor”.

Viñales também enfrentou duas corridas difíceis em Brno e no Red Bull Ring com a Yamaha, terminando em 14º na primeira e recuperando para 10ª colocação na Áustria, depois que um problema de embreagem o fez cair para último.

Perplexo com as inconsistências contínuas com a Yamaha que o tem perseguido nos últimos anos ao longo de uma distância de corrida, Viñales disse que não está pensando no campeonato agora, pois é "difícil de acreditar" que ele pode ser um candidato ao título com todos seus atuais problemas.

"Eu nem penso no campeonato", disse Viñales, que agora está 19 pontos atrás de Quartararo, com a terceira colocação.

“É difícil acreditar com todos esses tipos de erros que você pode ganhar um campeonato com tudo isso, então nem penso nisso. Penso [apenas] em empurrar a moto ao máximo. Quando a moto está indo bem, dá para ver que estou sempre entre os três primeiros e fazendo a pole position”.

“Mas quando a moto não anda (bem), não consigo fazer milagres, é muito difícil ultrapassar os pilotos. Você não pode passar eles ao frear, então é algo difícil. Mas enfim, vou ter paciência, vou continuar esperando o meu momento e veremos”.

“Mas com certeza, nem penso no campeonato porque agora parece complicado com as coisas que temos debaixo do assento”.

