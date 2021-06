MotoGP: Zarco supera Morbidelli e lidera sexta-feira em Barcelona

O francês Johann Zarco foi o grande nome da MotoGP nesta sexta-feira (04), ao liderar o segundo treino livre e também estabelecer a melhor marca do dia com 1min39s235. Ele ficou à frente de Franco Morbidelli por apenas 0s021.

Com a pista de Barcelona melhorando desde o primeiro treino livre na manhã, as primeiras fases do TL2 foram bastante frenéticas, com vários pilotos a chegarem ao topo dos tempos.

O piloto da Tech 3, Iker Lecuona, - cujo futuro na MotoGP além de 2021 parece em dúvida - estabeleceu o ritmo inicial em sua KTM com 1min40s860, que o campeão mundial Joan Mir na Suzuki imediatamente superou para 1min40s342.

Tendo terminado o TL1 como o terceiro mais rápido, Pol Espargaró recomeçou de onde parou no início do TL2 e ficou à frente de Mir com um 1min40s146 com a Honda de fábrica.

O companheiro de equipe Marc Márquez fez uma breve viagem até o topo com 1min40s120, antes que o líder do campeonato mundial Fábio Quartararo assumisse com a marca de 1min40s006 aos 10 minutos de sessão.

Momentos depois, Franco Morbidelli - trabalhando com o pneu traseiro duro – baixou o patamar de 1min40s pela primeira vez na sexta-feira, com 1min39s909 em sua Petronas SRT 'A-spec' M1.

O tempo de Morbidelli permaneceu intacto até os estágios finais, já que um período de preparação para a corrida interrompeu quaisquer mudanças importantes na planilha de tempos.

A volta do piloto da SRT foi finalmente superada com pouco mais de um minuto para o final, quando Brad Binder - que garantiu seu futuro na KTM até o final de 2024 – fez 1min39s662.

Binder foi logo ultrapassado por Zarco com 1min39s446, antes que Morbidelli se restabelecesse na liderança com 1min39s256.

Mas não seria o suficiente para terminar a sessão como mais rápido, já que Zarco encontrou 0s021 em sua última volta para liderar com 1min39s235.

Atrás de Zarco e Morbidelli estava Quartararo na Yamaha, com Binder em quarto, à frente do piloto da equipe de fábrica da Ducati, Francesco Bagnaia.

Maverick Viñales completou os seis primeiros com sua Yamaha à frente da Ducati de Jack Miller e do impressionante estreante Enea Bastianini na Avintia em uma Desmosedici de dois anos.

O líder do TL1, Aleix Espargaró, foi nono na Aprilia, à frente da Honda de Pol Espargaró em 10º.

Marc Márquez foi apenas o 15º e Valentino Rossi terminou o TL2 em 19º.

Resultados do TL2:

F1 2021: RED BULL segue bem, FERRARI mostra FORÇA e Mercedes SOFRE em TLs agitados | SEXTA-LIVRE

PODCAST: TELEMETRIA: O quebra-cabeças na desafiadora Baku com Rico Penteado

Your browser does not support the audio element.