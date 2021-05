Após um forte começo de prova, dando a impressão de que venceria pela terceira vez em 2021 na MotoGP, Fabio Quartararo teve um final de etapa em Jerez comprometido por conta de um problema no braço. E após a realização de exames, foi determinado que o piloto da Yamaha terá que passar por uma pequena operação em seu antebraço direito nos próximos dias.

Em Jerez, Quartararo perdeu a liderança na largada mas foi recuperando as posições e deu sinais de que venceria mais uma mas, de repente, começou a perder rendimento, caindo rapidamente na classificação e terminando apenas em 13º.

Após a prova, o francês revelou que não conseguia ter força no braço durante a corrida, e que isso comprometeu sua performance.

"É simples. Tive um grande problema com meu braço. É muito triste, porque estava bem andando na frente. Estava confortável com o ritmo incrível que tivemos no final de semana, mas não tinha mais força no braço".

"Fiquei muito desapontado, mas estou me mantendo positivo, tentei lutar até o fim e consegui três pontos. Vou tentar não pensar muito nisso. Já tenho pessoas olhando para isso, buscando opões".

"No momento não tenho ideia. Certamente eles planejam algo para isso porque não é normal. Meu braço não está bem. Minha cabeça está cheia de pessoas me dizendo para ir em um lugar, outro lugar. No momento, me sinto perdido".

Nesta segunda, Quartararo não participou do teste da MotoGP em Jerez, voltando mais cedo à França para passar por uma ressonância magnética para investigar a origem do que é conhecido como síndrome compartimental, quando uma pessoa sente uma fraqueza em alguma área do corpo que pode acontecer por vários motivos, como inchaço dos tecidos.

Quartararo já foi operado neste mesmo braço há dois anos, logo após sua estreia na MotoGP. Ele conseguiu retornar às pistas dez dias após a cirurgia, no GP da Catalunha, terminando em segundo.

O piloto de 22 anos foi atendido nesta segunda pelo doutor Olivier Dufour em Marselha e se submeterá a uma pequena cirurgia, segundo publicado pelo jornal L'Équipe.

"Há uma zona onde o sangue não está circulando muito bem", explicou seu treinador Éric Mahé, ao jornal. "Por isso, é necessário desbloquear essa zona, mas é uma pequena operação, menos que uma síndrome compartimental verdadeira".

Apesar da data de sua cirurgia ainda não estar confirmada, sua participação no GP da França, em 16 de maio, segue confirmada. "Não estamos preocupados com Le Mans", disse Mahé. "Mesmo com uma operação clássica, poderá correr. Já fez isso. Mas agora é uma menor. Sua recuperação será rápida". F1 2021: HAMILTON bate VERSTAPPEN e BOTTAS com vitória DOMINANTE em PORTUGAL após 'susto' | PÓDIO Assine o canal do Motorsport.com no Youtube Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: Oscar das pistas: histórias da F1 que rendem filme