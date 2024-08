Valentino Rossi se junta àqueles que criticam a Ducati, acreditando que a marca tenha cometido um erro ao escolher Marc Márquez como companheiro de Francesco Bagnaia na temporada 2025 da MotoGP, devido às consequências e considerações envolvidas com sua chegada, como as perdas de Jorge Martín e Enea Bastianini, além da troca da Pramac para a Yamaha.

Considerando o histórico de desentendimentos entre o italiano e o catalão, é compreensível que Il Dottore tenha, sem dúvida, se posicionado com os mais críticos da opinião em relação à chegada do piloto #93 à equipe oficial da Ducati.

De acordo com Rossi, o fato de a Ducati ter optado por Márquez em vez de Martín foi o gatilho que levou a Pramac a não prolongar seu relacionamento com a marca. E não apenas isso, mas também o desmantelamento da pirâmide que havia sido montada e que levou alguns pilotos da marca anunciarem sua saída.

Em entrevista concedida ao jornal francês 'L'Équipe', Rossi se mostrou à vontade para criticar os responsáveis pelo futuro da marca, a quem acusa de não medir as consequências de sua escolha, ao mesmo tempo em que defendeu as credenciais de Pecco, seu pupilo na Academia VR46.

"Eu não entendi muito bem, tudo parecia estar pronto para a contratação de Martín", disse. "A Ducati tinha um sistema interessante, com uma pirâmide que permitia o progresso de jovens pilotos. Então, Pecco foi trazido a bordo, e Martín e Marco Bezzechi também estavam esperando por ele. E, de repente, a Ducati decidiu trazer Marc", acrescentou.

"É normal que [os pilotos] se sintam traídos. De um momento para o outro, eles não servem mais, então não me surpreende que eles considerem a escolha de Márquez uma piada", reflete o piloto de Tavullia, que vê a mudança como um mau negócio para a fabricante, especialmente em termos da estabilidade que ele havia alcançado.

"A consequência disso [a contratação de Márquez] é o rompimento da aliança com a Pramac", argumentou, referindo-se ao contrato de mais de cinco anos assinado pela equipe de Paolo Campinoti e a Yamaha, que recupera sua equipe satélite.

Questionado sobre o efeito que a chegada de Márquez poderia ter sobre Bagnaia, Rossi acredita que seu pupilo está mais do que pronto para encarar o desafio que tem pela frente.

"Pecco está pronto. Ele está fazendo a diferença e conseguiu elevar o nível. Ele é bicampeão mundial e está lutando pelo terceiro título, mas, na minha opinião, ele não precisava ter Marc no box para provar que é o número um", disse o multicampeão.

Jorge Martin, Pramac Racing, Enea Bastianini, Ducati Team, Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

