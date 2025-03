A Yamaha ainda está tentando encontrar seu caminho na MotoGP. As expectativas pareciam altas para a equipe japonesa após a pré-temporada em Sepang, onde eles tiveram cinco dias de testes na pista graças ao Shakedown. Lá, Fabio Quartararo terminou com o terceiro melhor tempo e com um ritmo de corrida muito competitivo.

No entanto, a fábrica japonesa perdeu força desde então, tanto na Tailândia quanto na Argentina. E o sinal mais forte disso foi o que aconteceu há alguns dias em Termas de Rio Hondo. Na classificação, Quartararo (sétimo) e Alex Rins (12º) conseguiram entrar no Q2.

Mas as corridas foram ladeira abaixo: na sprint, nenhuma das M1s marcou pontos (o francês foi o melhor representante, em 10º); e na corrida de domingo, Rins marcou cinco pontos ao terminar em 11º, enquanto Jack Miller foi o 13º com a Pramac e Quartararo terminou em 14º depois de ver sua corrida arruinada pelo toque inicial com Marco Bezzecchi (Miguel Oliveira não correu devido a uma lesão).

Assim, parece que o otimismo da pré-temporada tem se transformado em alguma decepção no discurso dos pilotos, a começar por Quartararo. O campeão de 2021 já disse após o domingo de Termas que esperava "algo muito melhor" em termos de progresso e que "pensei que tínhamos dado um passo à frente, mas, infelizmente, acho que não".

Analisando a situação da marca em um vídeo para o canal da Yamaha no YouTube, Paolo Pavesio, gerente geral da Yamaha Motor Racing depois de substituir Lin Jarvis após sua aposentadoria, explicou que a M1 realmente deu um passo à frente em uma volta lançada, uma desvantagem que os pilotos apontaram em mais de uma ocasião. No entanto, o que parece estar estagnado é o ritmo de corrida, uma área em que a máquina japonesa vinha apresentando bom desempenho.

"Apesar de um fim de semana difícil, há, no entanto, alguns pontos positivos a serem considerados, como a velocidade de uma volta que nos permitiu ir direto para o Q2 com dois pilotos. Isso significa que a moto melhorou nesse aspecto, mesmo que o fim de semana tenha sido complicado em termos de ritmo de corrida", começou o italiano.

"Tivemos muita dificuldade em encontrar o equilíbrio certo para explorar nosso potencial e gerenciar a tração na saída das curvas. Isso afetou claramente o desempenho geral de nossos pilotos, embora três deles estivessem nos pontos na corrida longa. Infelizmente, Fabio não teve sorte, pois foi atingido por um rival na largada. De qualquer forma, estamos muito motivados e ansiosos para voltar a correr daqui a duas semanas em Austin", continuou ele.

Por fim, Pavesio também fez uma análise da equipe de Moto2 que a marca tem em conjunto com a Pramac, com Tony Arbolino, que terminou em 11º, e Izan Guevara, em 15º:"É excelente que eles tenham trazido para casa um bom número de pontos, mas, acima de tudo, que tenham sido mais rápidos do que na Tailândia. Infelizmente, Tony, embora estivesse entre os 10 primeiros, sofreu um problema de síndrome compartimental que o impediu de tirar o melhor proveito da moto".

"Foi diferente para Izan, que largou na 23ª posição e subiu para o nono lugar. É uma pena que, por ter se esforçado muito, ele desgastou demais os pneus e, na segunda parte da corrida, perdeu posições. Mais uma vez, há coisas a melhorar, mas há sinais positivos e os dois pilotos estão ansiosos para voltar à moto", concluiu.

