Honda, Alberto Puig, falar sobre aspectos de sua vida que são muito mais comuns do que aqueles exigidos dele como chefe da equipe HRC na É muito revigorante ouvir o chefe da, falar sobre aspectos de sua vida que são muito mais comuns do que aqueles exigidos dele como chefe da equipena MotoGP

Aos 58 anos de idade e após sete anos no cargo, o ex-piloto vivenciou a queda da Honda ao 'fundo do poço' por dentro.

A marca japonesa não vence uma corrida desde 2023 (Alex Rins, em Austin), na última temporada terminou em último lugar na tabela de construtores, e sua equipe oficial estava na parte inferior da classificação de equipes.

Apesar dessa má fase, a empresa continua a empregá-lo como ponto de apoio e ligação entre a gerência, composta inteiramente por japoneses, e a equipe de corrida.

Confira a entrevista com Puig:

Onde podemos encontrá-lo em um fim de semana sem corridas?

Puig: Normalmente na casa de meus pais, nas montanhas. Quando não há corridas, tento ir para lá porque não há muitas coisas ao seu redor. É um ambiente muito saudável.

E o que você faz lá?

Puig: Tento andar de bicicleta o máximo que posso e, às vezes, também levo minha moto de motocross porque temos um circuito na propriedade. Nada de especial.

Quantas motocicletas você tem?

Alberto Puig, diretor da equipe Repsol Honda Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Puig: No apartamento onde moro em Barcelona, ainda tenho a primeira motocicleta com a qual competi, que é uma JJ Cobas. Essa moto foi a única que minha família comprou na época. Corri o campeonato europeu com ela e também fiz alguns testes no campeonato mundial.

Essa moto ficou na garagem de casa por 25 ou 30 anos, quase destruída, até três ou quatro anos atrás, quando decidi reconstruí-la. Nós a levamos para um amigo nosso que faz isso e, desde então, eu a tenho em minha sala de estar.

O que o motivou a restaurá-la depois de tantos anos?

Puig: Bem, um dia fui até a garagem da casa dos meus pais e a vi lá, abandonada, e achei que não estava certa, que tinha de reconstruí-la. E é a única da minha carreira que eu guardo.

Que tipo de relação você tem com motocicletas fora das corridas?

Puig: Sou um usuário diário de motocicletas. Sempre me desloco pela cidade de motocicleta. Tenho uma Honda Scoopy há 17 anos e nunca tive nenhum problema. É o tipo perfeito de motocicleta para a cidade.

Qual foi a última indulgência que você se permitiu?

Puig: Não tenho muito apego a coisas materiais. No máximo, se eu tivesse de gastar dinheiro com alguma coisa, seria em uma bicicleta, que se tornou muito cara.

Você sonha que ainda é um piloto?

Puig: Acho que ainda tenho a mentalidade de um piloto. Estar ligado a esse ambiente impede que você se esqueça dele.

Desde o dia em que me aposentei, as entradas têm sido as mesmas: tempo de volta e corrida. Se você já foi um piloto, é muito difícil esquecer isso. Se você já trabalhou no paddock em outras funções, pode ser um pouco mais fácil. Mas eu entrei neste paddock há 37 anos e já estava correndo antes disso.

Que papel o desempenho desempenha em sua vida diária?

Puig: Nossa vida gira em torno do desempenho. É a velocidade e os resultados. É a única coisa que conta no final do dia. Obviamente, há outras coisas importantes, mas para a marca e o piloto, tudo se resume ao resultado no domingo à tarde.

Joan Mir, Honda Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Você e Pedro de la Rosa (ex-piloto de F1) são primos. Como foi crescer com outro garoto tão competitivo?

Puig: É curioso porque, no início da entrevista, você me perguntou o que eu fazia aos domingos, quando não havia corridas, e eu falei sobre a casa dos meus pais nas montanhas. Somos vizinhos lá porque a mãe dele e a minha são irmãs e suas casas ficam a 200 metros de distância.

Sou quatro ou cinco anos mais velho do que ele, mas, durante muitos anos, lembro-me de andar por lá de moto, e ele estava sempre grudado em seu carro controlado por rádio. Acho que ele chegou a ser campeão europeu antes de começar nos karts.

Mais tarde, ele foi correr no Japão, mas nós dois crescemos em um ecossistema de corridas. Sempre que nos encontramos, falamos sobre corridas. Ele me conta sua história na Fórmula 1, e eu lhe falo sobre a MotoGP. É impossível falarmos de outra coisa que não seja corrida.

Com a chegada de Romano Albesiano como diretor técnico, qual é a estratégia futura da Honda na MotoGP?

Puig: A única estratégia que definimos para nós mesmos neste momento é melhorar a motocicleta. Esse é o ponto de partida. E para conseguir isso, a Honda está alocando todos os recursos à sua disposição e sua tecnologia.

Não estou falando apenas de recursos financeiros, mas também de recursos humanos. É por isso que decidimos contratar o Romano. A primeira coisa a fazer é melhorar a motocicleta. Não há um plano exato, estamos fazendo tudo o que podemos no dia a dia porque estamos cientes de que nosso nível não é o que deveria ser.

A Honda está vencendo na Fórmula 1 ao fazer uma parceria com a Red Bull. Há algum plano para tirar proveito disso?

Puig: Acho que é importante esclarecer uma coisa: a Honda está vencendo na Fórmula 1, sim, mas um carro e uma motocicleta não são a mesma coisa. A Honda fornece os motores, mas a Red Bull tem uma equipe fantástica que projeta o carro.

No nosso caso, a Honda cuida de toda a motocicleta. É um conceito diferente, mas ambos (F1 e MotoGP) estão sob o guarda-chuva da HRC. Estamos tentando tirar proveito dos recursos que a F1 pode nos oferecer. É algo que estamos começando a tentar conectar.

Vocês já têm uma sede na Europa?

Puig: Estamos avaliando possibilidades na Europa, embora, por enquanto, não tenhamos nada finalizado. A ideia é acelerar o processo de implementação de ideias no desenvolvimento de motocicletas. Queremos aumentar nossa velocidade de reação, mas agora também há opções tecnológicas interessantes na Europa.

Joan Mir, Honda Racing Foto de: Miquel Liso

Você acha que a COVID explica a atual diferença entre os fabricantes europeus e japoneses?

Puig: É complicado apontar um elemento, mas é verdade que a tecnologia na Europa melhorou muito nos últimos tempos, em todas as áreas da motocicleta. Temos apenas duas rodas, não quatro, portanto, é preciso ser muito preciso. Se houver falha em um dos elementos, com todos esses sistemas eletrônicos que foram implementados, não será possível ter um bom desempenho.

Os europeus deram um passo à frente em todas as áreas da motocicleta, mas também é verdade que as marcas japonesas provavelmente sofreram mais com a COVID porque os técnicos não podiam viajar para o Japão.

O que você espera que Aleix Espargaró traga para o projeto como piloto de testes?

Puig: Ele é um cara com muita experiência e tem sido muito claro em seus comentários sobre a motocicleta. Ele vem de uma grande marca [Aprilia], com a qual acumulou ótimos resultados. Um piloto como ele não pode trazer nada de negativo, porque ele só traz ideias.

Qual é a importância da velocidade na pista que Espargaro traz, já que ele esteve lutando por pódios até a última corrida?

Puig: É muito importante porque ele saiu da moto no domingo em Montmeló, na última corrida da temporada, onde estava lutando pelo pódio. Para testar adequadamente as peças, você precisa ser rápido.

Há diferentes tipos de testes feitos com as peças, mas, em última análise, é preciso avaliar o potencial real, o desempenho que elas oferecem, a velocidade. É por isso que você precisa de um piloto que seja capaz de atingir o limite, e Aleix é. Acho que sua chegada será boa para a Honda e para os outros pilotos.

Você acha que ele vai pressionar os outros pilotos da Honda?

Puig: Isso é muito importante, mas em qualquer marca. Por exemplo, vimos isso com Dani Pedrosa quando ele chegou como piloto de testes na KTM. Em muitos casos, ele era mais rápido do que os pilotos oficiais.

Isso pode não ser confortável para os pilotos regulares, mas, a médio e longo prazo, é positivo, pois faz com que você se aprimore. Quando um desses pilotos de teste compete em uma corrida, ele tem de tentar pressionar os demais. Isso é corrida, e todos têm de aceitar.

Alberto Puig, diretor da equipe Repsol Honda Team Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Como ex-piloto, o que você acha de todos esses dispositivos que as motocicletas agora incorporam?

Puig: Isso gera alguma polêmica. Para algumas coisas é bom; para outras, nem tanto. Houve muitas melhorias em questões relacionadas à segurança das motocicletas. Há alguns anos, praticamente não havia eletrônica, e todos os fins de semana nós, motociclistas, saíamos voando com os motores de dois tempos.

O controle de tração estava na sua mão e, se você exagerasse um pouco, passaria do limite. Mas é verdade que nos últimos anos houve muita evolução, e temos que estar cientes de que esse esporte é superinteressante e espetacular por causa de sua essência.

Não podemos chegar ao ponto em que a motocicleta é mais importante do que o piloto. Essa é a minha opinião pessoal.

Tenho certeza de que o campeonato e os fabricantes encontrarão o compromisso necessário para preservar essa essência, e a relevância dos melhores pilotos continuará a prevalecer, e os fãs poderão identificá-los. Isso, por exemplo, não me parece que esteja acontecendo totalmente na Fórmula 1 ultimamente.

Você acha que os novos regulamentos que entrarão em vigor em 2027 aumentarão a diferença entre os pilotos mais rápidos e os demais?

Puig: As marcas sempre encontrarão uma maneira de tornar as motos cada vez mais rápidas. Com menos controles, com menos dispositivos, não importa.

É difícil responder a essa pergunta neste momento, mas a Honda não pode esperar até 2027 para dar um passo à frente, e é por isso que tenho de pensar no próximo ano.

