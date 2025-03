O bicampeão Francesco Bagnaia precisa avançar na temporada 2025 da MotoGP, mas o Circuito das Américas não parece ser a pista certa para isso. Terceiro colocado no Mundial, o italiano chega ao GP 31 pontos atrás do companheiro de Ducati, Marc Márquez, que é o grande especialista do traçado Texano. Mas, segundo Pecco, a situação do campeonato seria diferente com outras corridas abrindo o calendário.

O piloto da Ducati está ciente de que não será fácil vencer o hexacampeão neste fim de semana, mas isso não significa que ele não tentará. Mesmo que o objetivo principal seja encontrar a sensação certa na sela de sua Desmosedici. O resto, segundo ele, virá como consequência.

"O objetivo é voltar a ter uma boa sensação nesta pista, que está mais a meu favor do que a da Argentina, e depois tentar diminuir a diferença. Veremos o que podemos fazer, mas é claro que vencer Marc significaria muito, porque é uma de suas melhores pistas, juntamente com Sachsenring. Sabemos como é difícil, mas estamos aqui para tentar", disse Bagnaia ao encontrar os jornalistas em sua chegada ao Circuito das Américas.

Na Argentina, também se falou sobre a possibilidade de ele retornar à GP24, justamente em busca da sensação certa, embora Pecco tenha esclarecido que suas palavras foram mal interpretadas:

"Na verdade, eu gostaria de esclarecer que era mais um conceito que eu estava expressando, que era voltar a ter a sensação que eu tinha na GP24. O conceito foi mal interpretado. Estou buscando a sensação que tive no ano passado, mas temos que seguir em frente, então continuarei com a moto que tenho pilotado até agora, mas buscando a solução para voltar a ter a sensação que tive no ano passado".

Quando perguntado mais especificamente sobre o que ele está buscando em termos de sensação, ele explicou:

"O que me falta em comparação com o ano passado é a última parte da entrada [da curva]. Sou muito bom na frenagem e na segunda parte, mas quando é preciso acelerar nas curvas é onde tenho dificuldades e isso é muito claro. Não em todas as curvas, mas essa também foi a situação em Termas. Tenho analisado muito as coisas para ver como posso tentar melhorar esse aspecto e espero poder dar um passo adiante neste fim de semana".

Francesco Bagnaia, Equipe Ducati Foto de: MotoGP

De acordo com ele, há fatores que certamente ampliaram suas dificuldades, também porque, em termos de pontos, foi seu melhor início de temporada desde que chegou à MotoGP. Mas o calendário e a ótima forma de Márquez contribuíram para que sua situação atual parecesse ainda pior.

"Se as duas primeiras corridas do ano tivessem sido no Catar ou em Portimão, a situação teria sido diferente do que foi este ano com a Tailândia e a Argentina. Com 'ses' e 'mas' você não vai a lugar nenhum, mas o objetivo era conseguir o melhor possível e, no final, consegui dois terceiros lugares e um quarto, então não é como se eu tivesse terminado em 20º".

"A diferença é que os dois Márquez fizeram um trabalho melhor, mesmo durante o inverno, realizando um trabalho mais específico na motocicleta, e foi isso que lhes deu um passo à frente. Nosso objetivo é continuar em nosso caminho, melhorar cada vez mais e continuar conquistando pontos".

Amanhã há um alto risco de chuva, o que pode atrasar seu progresso, embora o piloto piemontês não pareça muito preocupado com isso: "Acho que a situação é a mesma para todos. O objetivo é ir direto para a Q2 e trabalhar para ser rápido. Acho que as condições serão boas de qualquer forma, porque dei uma volta na pista e o novo asfalto me parece muito bom."

Além da velocidade de Márquez nessa pista, temos que considerar que essa é a última pista em que uma Ducati não venceu. De fato, em 2024, Maverick Viñales conseguiu uma bela dobradinha com a Aprilia, portanto, ele será um dos que devem ser observados, apesar da ausência de Jorge Martín:

"Acho que Vinales no ano passado estava em uma situação em que era muito bom desde a primeira rodada. Ele foi muito rápido em todas as sessões e também estava fazendo a diferença. Mas esta é uma pista em que a Aprilia, com a estabilidade que tem, pode ser muito competitiva", concluiu.

DIOGO MOREIRA EXCLUSIVO: Vitória sobre VALENTINO, relação com MÁRQUEZ, Yamaha e GP BRASIL! Turquinho

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

DIOGO MOREIRA EXCLUSIVO: Vitória sobre VALENTINO, relação com MÁRQUEZ, Yamaha e GP BRASIL! Turquinho

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!