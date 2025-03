Em sua melhor forma em anos, Marc Márquez retorna ao Circuito das Américas (COTA), em Austin, com uma única ambição: vencer. E, para ajudar o hexacampeão, que vem fazendo a limpa na temporada 2025 da MotoGP até aqui, este é um de seus principais redutos.

Invicto nos treinos classificatórios, nas sprints e nas corridas, o espanhol tem apenas uma intenção, a de continuar neste ritmo, já que retorna a um de seus circuitos favoritos nesta semana. O COTA é um dos pontos fortes do espanhol em seus anos áureos, antes do revés causado pela sua lesão, em 2020.

Quando entrou para a categoria rainha em 2013, Márquez imediatamente fez das pistas americanas uma de suas 'casas'. Foi em Austin, apenas duas semanas após sua estreia, que ele conquistou sua primeira vitória. Naquele fim de semana, ele esteve sempre no topo da tabela de tempos, mas teve de superar seu companheiro de equipe, Dani Pedrosa, para se tornar o primeiro piloto a alcançar o degrau mais alto do Circuito das Américas na MotoGP.

Marc Márquez no dia de sua primeira vitória na MotoGP, em Austin. Foto de: Repsol Media

Naquele dia, 21 de abril de 2013, Marc Márquez quebrou o recorde de Freddie Spencer como o piloto mais jovem a vencer uma corrida de MotoGP, com 20 anos e 63 dias de idade, uma marca que ninguém conseguiu superar desde então. No dia anterior, ele já havia conquistado sua primeira pole position na MotoGP, um recorde que Fabio Quartararo acabou quebrando em 2019.

Pole, mesmo depois de quebrar ou bater

Depois disso, Austin provou ser uma das pistas em que Márquez é capaz de tudo. Até sua lesão, ele sempre se classificava em primeiro lugar no Circuito das Américas.

Nada o deteve, nem mesmo uma pane em sua Honda no meio da classificação, em 2015. Moto estacionada contra o muro dos boxes, corrida como a de Usain Bolt para sua garagem e salto para sua segunda máquina com menos de dois minutos e meio no relógio, e uma pole finalmente validada em uma única volta, perfeita... Como se nada tivesse acontecido !

Precisa correr para a pole? Sem problemas para Marc Márquez! Foto de: Repsol Media

Três anos depois, uma queda interrompeu sua classificação, mas três minutos depois de abandonar sua moto na caixa de brita, ele estava de volta em sua segunda moto. Os quatro minutos restantes foram mais do que suficientes para manter sua pole position intacta. E mesmo que uma penalidade por atrapalhar Maverick Viñales significasse que ele teria de largar da segunda fila, ele eliminou esse déficit em menos de uma volta no início da corrida e saiu para a vitória, imperturbável.

Sete vitórias e dois erros

No total, Márquez venceu sete vezes em Austin, incluindo seis consecutivas. É o segundo circuito de maior sucesso em sua lista de vitórias na categoria, e ele pode muito bem igualar o recorde (oito triunfos no Sachsenring) se vencer esta semana.

É também uma pista na qual ele demonstrou repetidamente perfeição absoluta, com quatro edições (2014, 2016, 2018 e 2021) nas quais ele assinou o hat trick com pole, vitória e a melhor volta na corrida, tendo liderado todas as voltas. O GP de 2016 certamente será considerado o mais impressionante, já que, antes de comemorar a vitória, o espanhol liderou todas as sessões de treinos livres e chegou a registrar uma vantagem final de mais de seis segundos... tendo relaxado bastante seu esforço na última volta para deixar escapar três segundos.

Marc Márquez em um terreno conquistado em Austin. Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Austin não é um caso isolado na carreira de Márquez, e pode-se até dizer que toda a América tem sido boa para ele. Além de seus sucessos no Texas, ele também venceu em outras pistas dos EUA: em Laguna Seca em seu único GP lá, em 2013, e cinco anos seguidos em Indianápolis, entre 2011 (na Moto2) e a última edição em 2015. Assim como na Alemanha, onde ele venceu dez anos consecutivos em todas as categorias, o solo americano há muito tempo é abençoado para Márquez e amaldiçoado para qualquer um que tente privá-lo do sucesso.

O primeiro contratempo veio em 2019, quando ele abandonou a prova, por um erro bobo. O impossível se concretizou: uma derrota para o herói local por sua própria culpa. " Foram seis anos incríveis, mas hoje cometi um grande erro", comentou na época, enquanto o topo do pódio recebia um convidado inesperado na pessoa de Álex Rins.

Ele não teve a chance de se recuperar por mais dois anos e meio, devido à pandemia. Mas, mesmo fisicamente diminuído, ele conseguiu vencer novamente em 2021, quando mais uma vez colocou suas rodas no asfalto texano, redescobrindo sua vantagem nessas sequências que foram feitas para ele. Esse é seu último sucesso lá até hoje.

Nos últimos três anos, o espanhol deixou a porta aberta para a competição. Primeiro, em 2022, quando caiu para o fundo na largada e, apesar de uma boa recuperação, não pôde fazer absolutamente nada para impedir a vitória de Enea Bastianini na Ducati.

Em 2023, com uma lesão na mão, ele teve que abdicar do GP. Então, no ano passado, ele testemunhou o triunfo de Maverick Viñales na Aprilia, ficando em segundo lugar na sprint e caindo na corrida principal após um problema de freio, apesar de ter liderado por alguns momentos.

Este ano, nenhum outro resultado além da vitória satisfará o espanhol da Ducati. Fisicamente em sua melhor forma, ele impôs seu domínio nos dois primeiros finais de semana da corrida e mostrou que poderia vencer de forma decisiva, com seu único rival sendo seu irmão, Álex, que não é o maior fã do COTA. Pecco Bagnaia já está de olho em Losail para tentar restaurar o ímpeto de seu campeonato, que está em uma situação ruim, pois ninguém ousa sequer cogitar uma derrota para Marc Márquez nesta semana.

DIOGO MOREIRA EXCLUSIVO: Vitória sobre VALENTINO, relação com MÁRQUEZ, Yamaha e GP BRASIL! Turquinho

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

DIOGO MOREIRA EXCLUSIVO: Vitória sobre VALENTINO, relação com MÁRQUEZ, Yamaha e GP BRASIL! Turquinho

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!