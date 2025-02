Por regulamento, os pilotos da MotoGP são obrigados a competir com equipamentos de proteção aprovados pela Federação Internacional de Motociclismo (FIM), sejam luvas, botas, macacões e, acima de tudo, o capacete, a parte mais importante da segurança do piloto dentro e fora da pista.

As corridas são um campo de testes imbatível para os fabricantes desses produtos, que, assim como os capacetes, são obrigatórios para milhões de pessoas em todo o mundo. Embora a obrigação de usar luvas, botas e macacões não seja tão rigorosa fora dos circuitos, a necessidade de usá-los está se tornando cada vez mais um requisito de segurança para motociclistas comuns.

Isso faz com que os fabricantes invistam grandes somas de dinheiro, tanto em pesquisa e desenvolvimento quanto em promoção por meio do patrocínio de pilotos, para que o usuário final nas ruas acabe comprando seus produtos, tendo os pilotos como chamariz.

Atualmente, há vários fabricantes de capacetes presentes no grid da MotoGP, incluindo a italiana AGV, a japonesa Shoei e, desde o ano passado, a Alpinestars, que venceu o campeonato com Jorge Martin, um dos três embaixadores no grid da categoria rainha que, a partir de 2024, usou o novo capacete desenvolvido pelo fabricante.

A Alpinestars é a líder absoluta quando se trata de equipar os pilotos da MotoGP, mas nesta temporada, por vários motivos, houve algumas mudanças interessantes.

Por exemplo, Jack Miller, um dos embaixadores mais conhecidos do fabricante, teve que mudar o fornecedor de seus trajes e botas para a Dainese devido ao acordo que sua nova equipe, a Pramac, tem com a marca. Por outros motivos, pilotos como Alex Rins e Raúl Fernández, que até o ano passado usavam roupas da Alpinestars, mudaram para a Ixon e a Dainese, respectivamente.

Mas o caso mais inesperado, sem dúvida, é o do piloto de testes e desenvolvimento da KTM, Dani Pedrosa, que depois de 18 anos usando roupas da Alpinestars, este ano usará Dainese, o fabricante com o qual ele fez sua estreia na categoria rainha em 2006.

Um caso curioso é o das botas. Enquanto todos os pilotos que usam macacão e luvas Dainese ou Alpinestars completam seu equipamento com a mesma marca de calçados, outros fabricantes, como Ixon, Furygan ou a japonesa Kushitani, que chega à MotoGP com o novato Ai Ogura, não têm esse equipamento homologado.

Pilotos como Brad Binder e Johann Zarco, que usaram botas TCX no ano passado, mudaram para Sidi e Forma, respectivamente, nesta temporada, enquanto outros, como Rins e Miguel Oliveira, que usam macacões e luvas Ixon, complementam com calçados Alpinestars.

O capacete de um milhão de euros

Todos os pilotos do grid da MotoGP recebem uma compensação financeira por usarem uma determinada marca de capacete e traje, alguns mais do que outros, é claro.

"Na MotoGP, todos os pilotos, sem exceção, são pagos por seu capacete e macacão", disse um dos agentes de pilotos mais habilidosos e experientes do paddock ao Motorsport.com. "Na Moto2 e na Moto3, pode haver um ou outro piloto que receba apenas material ou apoio, mas são poucos e raros", acrescenta.

"Na MotoGP, todos os pilotos são pagos", confirma outro executivo especialista nesse tipo de negociação. "A faixa é de 250 mil euros [R$ 1.490.575] a dois milhões de euros [R$ 11.924.600] para capacetes e trajes", diz ele.

Durante anos, as marcas japonesas de capacetes dominaram o grid e não pagavam grandes quantias, mas, em 2013, Jorge Lorenzo, então piloto da Yamaha e bicampeão da categoria rainha, anunciou que passaria a usar capacetes da marca coreana HJC, que lhe pagava um milhão de euros por ano para usar uma de suas peças.

A notícia abalou o mercado de fabricantes, especialmente europeus e japoneses, que tiveram de começar a negociar com seus pilotos de referência para tentar segurar o cachê dos mais chamativos.

Embora as marcas japonesas, como Shoei ou Arai, não tenham o hábito de pagar grandes quantias até hoje, outros fabricantes, como a HJC, o fazem, pois seu mercado de réplicas é de milhares de unidades por ano, com lucros enormes.

Depois de alguns anos de contenção, a HJC voltou ao ataque em 2023 com Fabio Quartararo que, até hoje, recebe cerca de 1,2 milhão de euros para usar os capacetes da marca coreana.

"Os melhores pilotos da MotoGP neste momento estão em torno de 600 ou 700 mil euros por ano", explica o agente de pilotos.

"Na MotoGP, a faixa de preço está entre esse valor e pelo menos 150 mil euros. A isso você tem que adicionar entre 100 e 500 mil euros pelo traje", acrescenta, o que faria com que o piloto francês da Yamaha ficasse perto de dois milhões de euros por ano pelo pacote completo, tornando-o o piloto mais bem pago do grid nesse aspecto, além de ter o maior salário após sua renovação com a Yamaha no início de 2024.

Marc Márquez, o piloto mais popular do momento, usa capacete Shoei e macacão Alpinestars e, embora não se saiba o valor que recebe de ambos os fabricantes, seria mais de um milhão e meio de euros por ano, no mínimo, por todo o pacote, sendo o segundo piloto mais bem pago.

Jorge Martín, campeão da MotoGP em 2024, usa o capacete e o traje da mesma marca, Alpinestars, e somando os dois conceitos, o valor ficaria entre 1,1 e 1,3 milhão de euros, quantia semelhante à recebida por Pecco Bagnaia.

Pedro Acosta tem garantido cerca de 800 mil euros por ano pelo pacote completo de capacete e macacão, um valor que aumenta dependendo dos resultados.

Outro piloto que mudou seu fornecedor de capacete este ano foi Joan Mir. O piloto da Honda, que sempre usou a marca italiana AGV, estreou em novembro do ano passado no teste de Barcelona com um novo parceiro, a Kabuto.

Oliveira, de Portugal, também trocou a Shark pela HJC, melhorando em ambos os casos o valor recebido.

Pilotos como Maverick Viñales (Arai) ou o próprio Márquez, em algum momento, receberam ofertas para mudar de fornecedor de capacete, mas priorizaram a segurança e a qualidade, bem como a lealdade, em detrimento do dinheiro, embora atualmente todos os capacetes aprovados pela FIM garantam a integridade dos pilotos no campeonato mundial.

Confira os kit dos pilotos da MotoGP de 2024 a 2025:

Piloto Capacete 2024/25 Macacão/Luvas 2024/25 Botas 2024/25 J. Martin Alpinestars/Alpinestars Alpinestars/Alpinestars Alpinestars/Alpinestars P. Bagnaia Suomy/Suomy Alpinestars/Alpinestars Alpinestars/Alpinestars M. M. Márquez Shoei/Shoei Alpinestars/Alpinestars Alpinestars/Alpinestars E. Bastianini KYT/KYT Alpinestars/Alpinestars Alpinestars/Alpinestars B. Binder HJC/HJC Ixon/Ixon TCX/Sidi P. Acosta Alpinestars/Alpinestars Alpinestars/Alpinestars Alpinestars/Alpinestars M. Viñales Arai/Arai Alpinestars/Alpinestars Alpinestars/Alpinestars A. Márquez Shoei/Shoei Alpinestars/Alpinestars Alpinestars/Alpinestars F. Morbidelli AGV/AGV Dainese/Dainese Dainese/Dainese F. Di Giannantonio Shoei/Shoei Dainese/Dainese Dainese/Dainese M. Bezzecchi AGV/AGV Dainese/Dainese Dainese/Dainese F. Quartararo HJC/HJC Alpinestars/Alpinestars Alpinestars/Alpinestars J. Miller Alpinestars/Alpinestars Alpinestars/Dainese Alpinestars/Dainese M. Oliveira Shark/HJC Ixon/Ixon Alpinestars/Alpinestars R. Fernández Shark/Shark Alpinestars/Dainese Alpinestars/Dainese J. Zarco Shark/Shark Furygan/Furygan TCX/Forma A. Rins Scorpion/Scorpion Alpinestars/Ixon Alpinestars/Alpinestars J. Mir AGV/Kabuto Dainese/Dainese Dainese/Dainese L. Marini AGV/AGV Dainese/Dainese Dainese/Dainese F. Aldeguer LS2/LS2 Dainese/Dainese Dainese/Dainese Ai Ogura Arai/Arai Kushitani/Kushitani Alpinestars/Alpinestars D. Pedrosa Arai/Arai Alpinestars/Dainese Alpinestars/Dainese P. Espargaró AGV/AGV Dainese/Dainese Dainese/Dainese A. Fernández KYT/KYT Revit/Revit TCX/Alpinestars

