Quando Johann Zarco escolheu - surpreendente à primeira vista - abandonar uma Ducati dominante por uma Honda em dificuldades, foi porque ele estava procurando um projeto de longo prazo na MotoGP, que a marca italiana se recusou a lhe oferecer. Ele assinou um contrato de dois anos com a LCR, com opção para uma terceira temporada.

Zarco acabou de entrar no segundo ano de seu contrato, mas o relacionamento com a LCR e com a Honda é tão bom que uma extensão já está sendo considerada. O bom desempenho do francês, melhor representante da marca no ano passado e novamente nesta temporada, após dois GPs, pode até torná-lo um sério candidato a uma vaga na equipe oficial.

O piloto não esconde o fato de que essa promoção seria uma grande recompensa e o envolveria em um projeto mais do que interessante.

"Acho que dar um passo à frente e entrar para a equipe de fábrica pode ser muito bom", disse Zarco ao site oficial da MotoGP. "Mas eu realmente não posso falar sobre subir um degrau porque já temos total apoio da Honda com Lucio [Cecchinello, chefe da LCR]. Seria mais prestígio como piloto."

"Precisamos avaliar essas possibilidades. Fizemos apenas duas corridas. É verdade que tive um bom começo de temporada e é verdade que está levando as pessoas a dizer que o próximo passo é a equipe de fábrica. Pelo aspecto do prestígio, eu adoraria, porque seria muito legal continuar acreditando no pódio."

Johann Zarco Foto de: Equipe LCR Honda MotoGP

"E também quero pensar que, para 2027, com os novos regulamentos, talvez a Honda possa ser a melhor moto. Eu adoraria estar na melhor moto quando as coisas mudarem."

Se Zarco fosse promovido pela Honda, seria a segunda experiência de sua carreira com uma equipe oficial após a dolorosa mudança para a KTM em 2019. No ano passado, ele tentou construir seu relacionamento com a marca apesar das dificuldades, com seus resultados na MotoGP, mas também com um sucesso nas 8 Horas de Suzuka.

"Há diferentes objetivos durante a temporada. No ano passado, eu queria estar entre os 10 primeiros, mas quando o ano começou, vi claramente que isso não era possível. Eu queria, pelo menos, ser o melhor piloto da Honda para manter o apoio da Honda e a confiança do maior fabricante, porque você não pode se esquecer disso. Este ano, quando vi que o top 10 era claramente mais possível do que no ano passado, criamos essa confiança."

"Não é a moto que eu pilotava há alguns anos [a Ducati], mas estou feliz que, ao fazer coisas diferentes, parece que podemos fazê-la funcionar. É muito impressionante. Senti falta desse projeto na KTM em 2019, era um objetivo pessoal começar de algo difícil e ser positivo para fazê-lo funcionar."

