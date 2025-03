Mesmo afastado das pistas, em tratamento após as fraturas sofridas em fevereiro, o atual campeão da MotoGP, Jorge Martín, fez uma visita surpresa ao paddock neste fim de semana, no Circuito das Américas, em Austin, e deu uma atualização sobre o processo de recuperação, que está demorando mais do que o previsto, segundo o piloto.

Com previsão de retorno em duas semanas, no Catar, Martín tomou a decisão de ir aos Estados Unidos acompanhar o fim de semana com sua nova equipe, a Aprilia, como forma de aclimatação. A decisão foi tomada nesta semana e o piloto e a equipe trataram de manter isso em segredo, antes de ser vazada ao jornal espanhol As.

E em um vídeo divulgado nesta semana em seu canal no YouTube, o espanhol mostrou detalhes sobre seu processo de recuperação.

"As duas primeiras semanas foram muito difíceis. Você tem dúvidas. Você diz 'talvez eu não seja mais o mesmo de antes'. Mas estou começando a ver a luz agora que posso treinar novamente. Aquelas semanas sem poder sair de casa estavam me matando. Não sei quando voltarei, mas já estou no processo. Estou comendo bem, posso rir, posso tossir - porque antes a costela doía".

As lesões causadas pelos acidentes consecutivos estão levando mais tempo para se recuperar do que ele esperava.

"Nunca pensei que uma lesão pudesse durar tanto tempo. Portimão foi muito difícil, mas depois de um mês eu já estava na moto. Mas agora já se passaram seis semanas e o retorno à MotoGP ainda está longe".

Jorge Martin, Aprilia Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Mas não há outra escolha, estamos trabalhando duro e é o que é. Todos os dias estamos mais perto de nos recuperar. A cada dia estamos mais perto de nos recuperar, essa é a motivação atual".

Ainda não foi confirmado quando Martin retornará à temporada 2025 da MotoGP. Lorenzo Savadori tem competido em seu lugar até agora neste ano. A Aprilia está atualmente trabalhando para obter a aprovação de Martin para ter algum tempo de teste antes de seu retorno às corridas. No entanto, isso foi recebido com algumas reclamações, inclusive da Ducati, que insiste em bloquear essa solicitação.

