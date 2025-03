Marc Márquez vive um grande momento em sua carreira na MotoGP, finalmente deixando para trás a grave lesão sofrida em 2020. O hexacampeão vem dominando a máquina da Ducati com grande determinação, o que o levou a vencer as quatro corridas disputadas até aqui, liderando o Mundial com 16 pontos de vantagem sobre seu irmão, Álex Márquez, o único que conseguiu enfrentá-lo neste começo de ano.

Além disso, neste fim de semana acontece o GP das Américas em Austin, onde Márquez venceu sua primeira corrida de MotoGP em 2013 e cruzou a linha de chegada em primeiro lugar em sete ocasiões, seis delas consecutivas.

"Sem dúvida começamos a temporada da melhor maneira possível, o mais importante é que em cada sessão eu sinto a moto, os limites, e me sinto confortável, o que é muito importante, me sinto super bem com a equipe, em cada sessão, em cada corrida, a sensação está melhorando", explica Márquez sobre sua adaptação à nova equipe.

"Mas temos que manter o foco total, porque na minha melhor temporada na MotoGP, 2019, a única pista em que cometi um erro foi justamente nesta", lembrou ele sobre a queda naquela temporada. "Portanto, temos que estar concentrados e tentar dar o máximo em todas as sessões durante o fim de semana", enfatizou.

Com o salto para a equipe de fábrica da Ducati e duas 'limpas' em seu currículo, as expectativas para a temporada do espanhol dispararam.

"Sei que as expectativas estão ficando cada vez maiores, os resultados estão ajudando, e é definitivamente melhor ter grandes expectativas sobre si mesmo do que ter grandes dúvidas", disse ele.

"Mas eu sempre tento pensar de forma negativa, por assim dizer, para evitar os problemas que podem surgir e o excesso de confiança que pode gerar uma situação que não gostaríamos. Vamos começar, ver onde estão os adversários e, a partir daí, dar o máximo", referindo-se ao fim de semana.

Como de costume, Marc está usando um novo design de capacete para a corrida do Texas.

"Gosto de ter um capacete novo em Austin, é especial, nos inspiramos na Speed Shop, os criadores americanos de design vintage, gosto muito dele e, se pudermos levá-lo ao pódio no domingo, será ainda melhor", disse ele.

No momento, o principal rival de Marc é seu irmão Alex Márquez, com quem ele não tem planos, em princípio, de fazer jogos mentais.

"Não acredito em guerra psicológica, especialmente com meu irmão, que me conhece tão bem. A melhor guerra psicológica é na pista, sendo rápido", disse ele.

Comparação com Lewis Hamilton

A chegada midiática de Márquez à Ducati foi comparada à do piloto britânico de F1, Lewis Hamilton, na Ferrari, uma dualidade com a qual o catalão está feliz.

"O elemento comum é que ele mudou de fábrica, entrou no carro vermelho este ano e conseguiu um bom resultado na China. É um prazer ser comparado a Lewis, não é só porque ele é um grande piloto, ele é um grande esportista, temos estilos diferentes, mas é sempre fantástico ser comparado a um grande atleta e uma grande estrela, seja qual for o esporte".

Jorge Martín, que está lesionado e ainda não pode estrear na Aprilia nesta temporada, estará em Austin neste fim de semana para começar a se aclimatar em seu novo box.

"É uma coisa positiva para ele e para a Aprilia", disse Marc, "Precisamos do número um na pista, precisamos da Aprilia no topo, no final das contas o campeonato tem mais pilotos e fábricas fortes, isso o torna melhor. Acho que é uma boa estratégia para ele porque é uma equipe nova, parece que ele estará no GP do Catar e essa é uma boa maneira de ele se adaptar".

