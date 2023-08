Johann Zarco deixará a Ducati e a Pramac Racing no final da temporada da MotoGP juntando-se à LCR Honda no ano que vem para substituir Alex Rins, que vai para a Yamaha.

O francês é piloto da Ducati desde 2020, quando a marca italiana assinou um contrato para se juntar à equipe satélite da Avintia, antes de ser promovida à Pramac com especificações completas em 2021.

Desde então, ele conquistou 12 pódios com a equipe. Durante o fim de semana do GP da Grã-Bretanha, após o anúncio de Rins de que deixaria a LCR para ir para a Yamaha em 2024, Zarco surgiu como o favorito para assumir seu lugar. Neste fim de semana, na Áustria, Zarco confirmou que tinha um acordo na mesa com a Honda e a Ducati.

Embora tenha sido noticiado que ele já havia assinado com a Honda no sábado, Zarco disse que esse não era o caso, mas que tomaria uma decisão final no domingo.

A oferta da Honda foi de dois anos com opção de um terceiro ano na LCR, enquanto o acordo da Ducati foi de um ano com o objetivo de transferir o francês para seu projeto World Superbike em 2025.

Alex Rins, Equipe LCR Honda, Johann Zarco, Pramac Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Após o GP da Áustria de domingo, a Pramac confirmou pela primeira vez que Zarco estaria se separando da equipe, com um anúncio da Honda esperado a qualquer momento.

Paolo Campinotti, diretor da equipe Pramac, disse: "Ao longo de três anos fantásticos ao lado de Johann, a equipe deu um passo significativo, graças, em grande parte, ao seu imenso talento. Esse progresso o levou à posição de atual líder do campeonato de MotoGP."

"Por esse motivo, só posso lamentar que ele não fará parte da nossa família na próxima temporada, mas desejo a ele toda a sorte do mundo em seus futuros empreendimentos. Agora, tudo o que me resta fazer é aproveitar o trabalho com ele até o final do campeonato, esperando grandes coisas dele mais uma vez."

Zarco já tinha vínculos com a Honda em 2019 antes de assinar com a KTM e, em seguida, disputou os três últimos GPs daquele ano com a LCR como substituto da lesão de Takaaki Nakagami.

Embora a Honda ainda não tenha confirmado a mudança, Zarco o fez no Canal+ no domingo.

"Vou fazer parte do clã Honda nos próximos dois anos, com a equipe LCR", disse ele.

"Nós nos conhecemos há três corridas [no final de 2019], e agora é um prazer dizer que nos encontraremos novamente. Ainda faltam seis meses, então ainda temos tempo para terminar bem a temporada com a Pramac."

"Mas [é] uma decisão que levou algum tempo para ser tomada, porque deixar uma moto que vence para entrar em um projeto de desenvolvimento de uma moto que venceu e não está mais vencendo é interessante. E, considerando o estágio em que estou na minha carreira, não acho que seja ruim dizer 'garanti meu lugar na MotoGP pelos próximos dois anos'."

Essa é uma peça importante do quebra-cabeça do grid de 2024, com a próxima grande jogada sendo a decisão de Marco Bezzecchi sobre permanecer na VR46 Ducati ou ir para Pramac para ocupar o lugar de Zarco.

A Ducati deixou claro que a única chance de Bezzecchi, duas vezes vencedor de GP, ter uma motocicleta com especificações de fábrica em 2024 será na Pramac, com a VR46 permanecendo com o maquinário de um ano atrás.

Valentino Rossi disse à Sky Italia neste fim de semana que tem "pressionado" Bezzecchi a permanecer onde está, pois acredita que a VR46 ainda pode lhe oferecer um pacote competitivo, apesar de não ter motos completas de fábrica.

A decisão de Bezzecchi terá um impacto sobre o que acontecerá com Franco Morbidelli, que deixará a Yamaha no final do ano. Caso Bezzecchi permaneça na VR46, o que parece ser sua preferência, Morbidelli poderia muito bem acabar com uma vaga de fábrica na Pramac em 2024.

