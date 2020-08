O piloto da Yamaha na MotoGP, Maverick Viñales largou na pole position para o GP da Áustria e, mesmo antes do acidente entre Johann Zarco e Franco Morbidelli que quase o atingiu, já não vinha com bom rendimento, tendo que se contentar com o 10º lugar no final.

Na largada, o espanhol já tinha problemas, caindo para sexto e um problema no pedal fez ele cair para último na relargada após a bandeira vermelha, com 20 voltas para o final. Viñales ainda ficou próximo de abandonar três giros depois por causa do mesmo problema.

Recuperando o ritmo nas voltas finais, Viñales cruzou a linha de chegada a 15 segundos do vencedor, em décimo lugar, ficando 19 pontos atrás de Fabio Quartararo na classificação.

Perguntado pelo Motorsport.com se seus problemas na Áustria eram similares às inconsistências vistas nas provas anteriores, ele disse: "É muito difícil de explicar".

"Por muitos anos, eu sofri com a Yamaha na corrida. Não sei porque perco tanta aderência, perco todo o freio e não consigo fazer nada. O positivo do fim de semana é que eu tinha voltas boas. Dei meu melhor para conquistar pelo menos um ponto, o que é importante para o campeonato".

Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Parece que todas as montadoras estão um passo a frente de nós - não apenas em uma volta, porque na volta rápida somos rádios, aproveitamos o máximo da pista. Mas quando estamos no pelotão, não conseguimos ultrapassar".

"Só quero passar por essa segunda corrida da Áustria e chegar finalmente às pistas onde vamos melhor e não precisamos tanto do motor para começar a curtir novamente, porque assim está difícil de curtir".

Sobre o grave acidente na Curva 3, Viñales disse que ouviu uma "grande explosão" quando a Ducati de Zarco bateu nas barreiras e, por instinto, cobriu sua cabeça quando viu a moto voando para cima dele.

"Quando as motos bateram, era possível ouvir o barulho no asfalto. Eu ouvi e disse: 'porra, alguém bateu'. Mas aí eu ouvi uma grande explosão. Acho que foi quando a moto de Johann bateu no muro".

"Eu vi os pedaços voando por todos os lados. O que eu fiz foi me proteger. Eu tentei me proteger quando vi a moto voando pra cima de mim".

"Depois, eu tentei seguir dando o meu melhor, porque achei que a bandeira vermelha não seria acionada".

Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT crash Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

