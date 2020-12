Ex-companheiros de Ducati na MotoGP, Jorge Lorenzo, da Espanha, e Andrea Dovizioso, da Itália, voltaram a se criticar ferrenhamente nos últimos dias. Após 'Dovi' dizer que o rival não aceitava o fato de ter sido batido na disputa interna da equipe vermelha por duas temporadas consecutivas, o tricampeão da categoria rainha da motovelocidade afirmou que o desafeto tinha inveja por ganhar um salário 12 vezes menor.

A recente troca de farpas é o capítulo mais recente da histórica má relação entre os pilotos: Lorenzo e Dovizioso 'se estranham' há anos, tendo sido rivais diretos pelo menos desde 2002, quando ainda corriam nas 125 cilindradas. Depois, brigaram pelos campeonatos de 2006 e 2007 nas 250cc, com títulos para o espanhol, e foram concorrentes na MotoGP entre as temporadas 2008 e 2019.

De todo modo, o ponto alto da inimizade se deu entre 2017 e 2018, quando foram companheiros de equipe na Ducati. Na época, Lorenzo já era tricampeão da MotoGP e foi contratado por 12 milhões de euros ao ano, enquanto Dovizioso tinha vencimentos baseados em resultados. Entretanto, o italiano levou a melhor e foi vice-campeão nas duas temporadas, ao passo que o espanhol teve problemas para se adaptar à moto e depois sofreu com lesões.

Apesar do bom rendimento e da competição com o espanhol Marc Márquez, da Honda, Dovi falhou em conquistar um título da MotoGP e não correrá na categoria em 2021, após não renovar com a Ducati.

O italiano, porém, segue dando boas entrevistas. Especialmente quando questionado sobre Lorenzo, como ocorreu nos últimos dias em conversa com o DAZN. Foi quando Dovi disse que o tricampeão não engole o fato de ter sido batido por dois anos seguidos na mesmo moto.

"Ele não gosta de mim, isso é fato. Especialmente por que ele me ataca assim que pode. Nunca pude entender se é por que ele não consegue superar o fato de que ele, por dois anos, sempre esteve atrás de mim com a mesma moto. Tendo vencido tantos campeonatos, ele deveria estar acima dessas coisas hoje em dia... Mas percebo que há algo o incomodando, só que não posso compreender sua mente, que é bem peculiar", ironizou Dovi.

Foi o estopim para a resposta de Lorenzo, que escreveu: "Ambos sabemos que isso não vem da Ducati. Dovizioso tem inveja de mim desde as 250cc, mas eu queria dar uma oportunidade à nossa relação. Na minha primeira temporada na Ducati, lembro-me de ter dado parabéns por um pódio e sua única resposta foram palavras negativas para mim, sobre se meus métodos de treino eram adequados, após um mau resultado ou uma queda devido a uma falha mecânica."

"Mas compreendo que o magoasse que a Ducati decidisse apostar num piloto campeão e o pagasse 12 vezes mais do que ele recebia, mas a realidade é que o venci nas 250cc e em nove anos no MotoGP, incluindo aqueles em que nós dois corríamos com uma Yamaha. E, no segundo ano (de Ducati), em que tive a moto ao meu gosto, também consegui vencê-lo regularmente e me colocar à frente no campeonato", disparou Lorenzo.

“Mas, infelizmente, uma lesão interrompeu o meu processo de crescimento na Ducati. Então, 'querido' Andrea, você bem sabe, e o mundo também, que não me importo que você tenha vencido no meu primeiro ano, de adaptação com a Ducati. Isso foi algo normal, assim como teria sido normal eu ganhar o resto dos anos se tivesse ficado na Ducati. Feliz Natal!", brincou o tricampeão, que ainda correu pela Honda em 2019 antes de se aposentar da MotoGP.

