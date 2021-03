Pela primeira vez desde 2001, a Suzuki entra em uma nova temporada da MotoGP como campeã, depois que Joan Mir conquistou a coroa no ano passado - enquanto seus esforços ao lado do companheiro de equipe Alex Rins também renderam ao time o título das equipes.

A Suzuki é a única equipe no grid de 2021 com uma dupla inalterada, com Mir e Rins definidos na equipe da marca japonesa até o final de 2022.

O time se tornou a última equipe a tirar as capas de sua pintura de 2021 na tarde de sábado no Catar - com suas novas cores notáveis ​​por incluir a marca do novo patrocinador Monster Energy.

A Suzuki começa a nova temporada sem o gerente de equipe de longa data Davide Brivio, que mudou para a Alpine na Fórmula 1 como diretor de corridas da nova marca da Renault.

À luz disso, a Suzuki optou por não contratar um substituto direto para Brivio - que atuou como chefe de equipe em 2013 e liderou seu retorno em 2015 - e, em vez disso, será operado por um comitê de gestão de sete figuras de alto perfil de toda a equipe de corrida.

O atual campeão Mir - que foi indicado para o Prêmio Laureus - anunciou no mês passado que não correrá com o número #1. Ele permanecerá com o #36 que competiu ao longo de sua carreira. Com isso, será o nono ano consecutivo em que o #1 não será visto.

Confira imagens da moto de 2021 da Suzuki

