Fabio di Giannantonio disse que tentará "irritar" Marc Márquez e Francesco Bagnaia quando pilotar com os pilotos da Ducati de fábrica na MotoGP no próximo ano.

Após seu desempenho impressionante em uma moto de um ano atrás em 2024, Di Giannantonio assinou diretamente com a Ducati para pilotar sua mais recente moto GP25 no próximo ano com a VR46.

Os termos do contrato lhe dão o mesmo status de Jorge Martín, que ganhou o título da MotoGP em 2024 com a Pramac. No entanto, embora Franco Morbidelli tenha desfrutado do mesmo privilégio com a Pramac este ano, di Giannantonio agora será o único piloto fora da equipe oficial a receber uma moto com especificações de fábrica e suporte técnico completo da marca Borgo Panigale.

O italiano espera que isso permita que ele se misture com os ex-campeões de MotoGP Márquez e Bagnaia no próximo ano, mas acredita que não haverá tanta pressão para que ele tenha um desempenho de alto nível.

"É uma bela oportunidade, é assim que deve ser", disse ele à GPOne. "Esta temporada na GP25 será uma bela oportunidade para me tornar um piloto ainda melhor".

"É uma responsabilidade, algo que sempre quis em toda a minha vida, mas, ao mesmo tempo, não somos mais "vermelhos", então, na realidade, ainda podemos "brincar". Em uma equipe oficial, há uma responsabilidade diferente, você tem que vencer lá, então acho que essa é uma responsabilidade que Pecco e Marc sentirão em particular".

"Podemos nos divertir muito, tentar ser estranhos, tentar irritá-los e isso também me dá a oportunidade de aprender muito com eles, trabalhando no nível deles".

"Portanto, não vejo nenhum aspecto negativo, apenas uma grande oportunidade. Sinto muito por não ter conseguido subir ao pódio este ano, quero muito ir bem para a equipe para que eles possam comemorar".

"No entanto, como costumo dizer, não quero pensar em resultados ainda, o objetivo deve ser melhorar e aproveitar a experiência: aproveite a GP25, ande rápido, aproveite este momento pelo qual suamos, aproveite o relacionamento privilegiado com a Ducati e, no final, trace uma linha e veja como foi!"

A carreira de Di Giannantonio na MotoGP parecia destinada a terminar depois de 2023, já que o hexacampeão Márquez rescindiu seu contrato com a Honda para assumir o lugar do italiano na Gresini.

Mas o anúncio coincidiu com o retorno do italiano à forma, o que o levou a vencer seu primeiro GP no Catar. Este ano, ele conseguiu um lugar na VR46 e terminou em 10º lugar no Campeonato de Pilotos, à frente de seu companheiro de equipe mais experiente, Marco Bezzecchi.

Porém, depois de sofrer uma lesão no ombro esquerdo na Áustria, ele foi obrigado a perder as duas últimas corridas do ano para se submeter a uma cirurgia. O longo período de recuperação também fez com que ele não participasse do teste pós-temporada do mês passado em Barcelona e perdesse a chance de correr com o novo protótipo da GP25.

No entanto, depois de receber um feedback positivo sobre a nova moto do piloto de testes da Ducati, Michele Pirro, que conseguiu fazer uma comparação direta entre as duas versões da Desmosedici depois de pilotar a GP23 em Barcelona, o piloto de 26 anos está ansioso para começar o próximo capítulo de sua carreira no teste em Sepang, em fevereiro.

"Mal posso esperar para experimentá-la e ver por mim mesmo como será a sensação", disse ele. "Fiquei surpreso com os comentários espantados daqueles que experimentaram a GP23 [Pirro] novamente, apenas para me verem na GP25 no teste".

"Acima de tudo, espero que eu não tenha tanta dificuldade com a moto como estamos acostumados neste ano. Isso, por si só, já seria uma melhoria significativa. Isso me permitiria otimizar meu estilo de pilotagem, eu não teria que me concentrar em otimizar o pacote".

"É claro que não considero nada garantido, ainda é uma moto nova e haverá um período de adaptação, mas certamente espero começar com uma base excelente".

ALEX BARROS: Márquez x Bagnaia é VALENTINO x MÁRQUEZ 2.0? Rossi 'na' DUCATI, SENNA e Diogo Moreira

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

ALEX BARROS: Márquez x Bagnaia é VALENTINO x MÁRQUEZ 2.0? Rossi 'na' Ducati, SENNA e Diogo Moreira

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!