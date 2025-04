MotoGP - Bagnaia: Tenho potencial para enfrentar Márquez

Pecco Bagnaia está procurando melhorar ainda mais em Jerez. O campeão de 2022 e 2023 voltou à luta pelo Campeonato Mundial de MotoGP após o acidente de Marc Márquez em Austin, que lhe deu a primeira vitória da temporada. Mas no Catar ele estava novamente um pouco desconfortável em sua Ducati, e uma queda na classificação o prejudicou nas corridas, onde seu companheiro de equipe dominou.

No entanto, historicamente, o italiano sempre esteve em sua melhor forma em circuitos europeus, e o GP da Espanha deste fim de semana pode ser uma ótima oportunidade para dar o passo final. Um circuito especial para todo o grid, do qual ele gosta (venceu três vezes) e onde, em 2024, conseguiu vencer Marc Márquez, embora o espanhol ainda estivesse na Desmosedici GP23, mais complexa.

"Jerez é um circuito especial. Sempre gostei de correr aqui, desde 2011, quando vim pela primeira vez. É a primeira corrida na Europa e é mais como estar em casa. É um circuito em que sou bom. Vencemos as últimas três e temos que tentar novamente. Temos um rival muito forte, como vimos no ano passado e no início desta temporada, então vamos ver", disse ao DAZN.

Depois, ele falou sobre o duelo que pode ter com Márquez neste fim de semana: "Se eu for lutar com ele novamente, significa que estarei lá para vencer, é o objetivo. Este é um circuito onde as lutas sempre foram muito 'inflamadas' [vibrantes] e acho que será a mesma coisa este ano. Marc já estava rápido no ano passado, com uma desvantagem técnica e veremos este ano que ele está no mesmo nível."

Francesco Bagnaia, Equipe Ducati, Marc Márquez, Equipe Ducati Foto de: Ducati Corse

Já na coletiva de imprensa dos pilotos, o #63 deu uma visão mais completa da situação: "Felizmente, este circuito é bom para a nossa moto. Teremos que ver todas as condições, por causa do desastre que aconteceu aqui há dois meses [devido à chuva]. Os últimos três GPs foram diferentes e no ano passado tivemos uma batalha intensa aqui. Acho que este ano será diferente, a competitividade do Marc aumentou e ele se sente melhor. Desta vez, tenho que dar um passo à frente".

No entanto, embora Márquez possa estar mais forte neste fim de semana do que na temporada passada, Bagnaia não tem dúvidas sobre seu potencial: "Posso lutar, estou em condições de brigar pela vitória. Acho que tenho grande potencial e posso fazer isso. A razão pela qual estou lutando é que é difícil para mim ter essa boa sensação. Todos nós conhecemos o potencial de Marc e, para vencê-lo, é preciso estar um passo à frente. Ele está ótimo e fazendo tudo com perfeição. Mas acho que meu potencial é bom o suficiente para pelo menos desafiá-lo."

"Marc está em uma situação em que pode terminar em segundo sem arriscar muito, mas é um piloto que normalmente não quer terminar em segundo, que não se acomoda. Com certeza, se eu vencer esse GP, será por causa de todas as melhorias que fizemos desde o início da temporada. Só tenho de me concentrar no fim de semana, em ser competitivo e, se tiver a chance de vencer, vou tentar. Mas a tendência já está melhorando desde a primeira corrida, só temos que continuar na mesma linha", continuou.

Enquanto isso, Marc e seu irmão, Alex Márquez, estão no centro das atenções da MotoGP. Perguntado se uma possível rivalidade entre os dois poderia ajudá-lo, Bagnaia respondeu: "São irmãos e estão lutando para ganhar o título. Alex está fazendo um trabalho fantástico para igualar o desempenho a cada fim de semana. Marc não está se esforçando muito mais, mas provavelmente tem uma sensação melhor nas últimas corridas. Não acho que eles vão começar a discutir, porque são irmãos. Quando há roupa suja, a lavam em casa, mas na pista são profissionais. Não acho que se Alex tiver a chance de vencer, Marc fará algo estúpido e vice-versa."

Quanto ao seu ponto forte no Circuito de Jerez, o piloto italiano é claro, assim como seu ponto fraco:"Nas curvas à direita me saio bem. Eu perco nas curvas à esquerda, mas vamos tentar diminuir a diferença aqui".

É curioso que a Ducati seja a favorita na Espanha, que historicamente não tem sido boa para ela. Bagnaia explicou o motivo da mudança:"A tendência mudou em 2020, quando a mesma motocicleta que não funcionava bem neste circuito começou a funcionar. Era minha segunda temporada e começamos a trabalhar em alguns detalhes da moto. No meu caso, o problema do freio motor, que era completamente oposto em termos de configuração ao de Andrea Dovizioso. Às vezes é mais o piloto, ou a adaptação, que pode mudar a moto".

De fato, vale lembrar que a Ducati pode igualar o recorde de 22 vitórias consecutivas da Honda na categoria rainha. A Desmosedici pode conquistar todas as vitórias? Bagnaia acha que sim:"A Ducati está tendo um desempenho perfeito, assim como os pilotos. Eles têm o melhor pacote e podem continuar assim regularmente. A esperança é que possamos fazer isso."

Quanto a possíveis melhorias em sua moto, o italiano comentou que optará por não fazer nenhuma alteração antes do teste de segunda-feira:"Não vou colocar mais nada. Até que me sinta como quero, não vou mudar. Prefiro não cometer o mesmo erro que cometi na pré-temporada. Quando se está correndo pela Ducati, é permitido usar o que preferir. Há algumas pequenas diferenças entre a moto do Marc e a minha. No teste de segunda-feira, teremos algumas peças novas para testar."

Por fim, Bagnaia detalhou como lidou com as sessões de classificação, nas quais cometeu mais erros do que na corrida e que o prejudicaram, como em Losail: "Eu pequei, talvez, por fazer uma primeira volta mais lenta para evitar correr riscos e depois fazer uma volta no limite, forçando. Nas primeiras tentativas, não me senti confortável com alguma coisa na moto e nas segundas me senti muito melhor, mas estava errando por excesso de cautela. Foi por isso que caí. Mas não vou mudar minha atitude, vou me esforçar como sempre", acrescentou.

MAIOR ARREPENDIMENTO de Márquez: lição para MARTÍN? Chance de Bagnaia, ACOSTA 'na' Honda e pré-JEREZ

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Márquez DOMINA, Bagnaia MEDIANO, Martín QUEBRA COSTELAS e VIÑALES PUNIDO: o CAOS da MotoGP no Catar

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!