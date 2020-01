Zarco: vitórias de Lorenzo na Ducati foram “muito positivas para mim”

A temporada de 2019 do bicampeão da Moto2, Johann Zarco, foi problemática, com uma primeira metade bastante complicada pilotando pela KTM, o que levou o piloto a desfazer o contrato de dois anos com a equipe, antes de ser demitido logo após a etapa de Misano. O francês terminou fazendo as últimas três do ano corridas na LCR Honda, no lugar de Takaaki Nakagami, afastado por uma lesão no ombro direito.

Para 2020, Zarco assinou com um contrato diretamente com a Ducati para correr pela Avintia em 2020, mesmo após fazer críticas à nova equipe, afirmando que “não era uma equipe do topo”.

Lorenzo, que anunciou sua aposentadoria no final da última temporada após dificuldades similares de adaptação à Honda, também teve problemas em se acertar com a moto da Ducati no começo de 2017, após passar nove anos correndo pela Yamaha. Mas no ano seguinte chegou a ganhar corridas após modificações importantes em sua moto – em especial uma no tanque de combustível, que possibilitou a Lorenzo pilotar do modo que estava mais acostumado.

“O exemplo de Lorenzo é muito positivo para mim”, comentou Zarco à Motosprint. “Porque ele tem um estilo muito particular, muito limpo e preciso que, se ele não tiver tudo do jeito certo, não consegue ir rápido”.

“Ele nunca foi meio termo – ou era devagar ou vencia com a Ducati, o que me faz pensar que os engenheiros da Ducati souberam se adaptar a ele. Quando ele ganhou [em Mugello, Catalunha e Áustria], nós vimos o Lorenzo puro”.

A partir disso, Zarco classificou a habilidade da Ducati de se adaptar a seus pilotos o “ponto forte”, e que isso “abre mais possibilidades” para pilotos como Andrea Dovizioso, Danilo Petrucci e Jack Miller, da Pramac.

“A Ducati é capaz de ir de encontro ao piloto, enquanto a Honda – que tem um piloto forte como Marc [Márquez] – é mais conservadora”.

Johann Zarco, Team LCR Honda Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Apesar de Zarco ter participado de apenas três corridas com a Honda na equipe LCR no lugar de Nakagami, o piloto afirma que foi suficiente para “recuperar a motivação” que ele havia perdido enquanto pilotava pela KTM.

“Com o que eu sofri na KTM, fiquei muito feliz de recuperar a motivação com a Honda”, afirmou. “Foi arriscado, sim, mas se eu não conseguisse andar rápido em uma moto vencedora como a de Márquez, talvez significasse que era melhor largar – um pouco como o que aconteceu com Lorenzo”.

“Eu não sei porque ele não se sentia confortável com a Honda. Talvez por problemas físicos, e eu entendo sua decisão de aposentar. Eu não consegui um pódio com a Honda, mas não estava devagar. Então o desafio de pilotar uma Ducati não me assusta”.

“Claro, eu não me dei bem com a KTM, mas eles também não têm uma moto para vencer corridas também”.

“Lorenzo sofreu um pouco e venceu com a Ducati, mas em geral muitos pilotos com estilos diferentes conseguiram ir bem com a Desmosedici. Então, eu vejo como uma moto bastante homogênea. Isso me dá confiança”.

