Kyle Larson estava competindo em um evento do iRacing no domingo à noite, o "Monza Madness", com mais de 60 inscritos e com os colegas de NASCAR, Landon Cassill e Garrett Smithley, quando pareceu ter perdido a comunicação com seu spotter durante o treino antes da corrida.

Ele estava transmitindo sua participação ao vivo no Twitch e, durante uma verificação do microfone, ele disse: "Você não pode me ouvir?" Em seguida, "Hey... n....”

Aqueles que também estavam em seu canal alertaram que todos estavam ouvindo suas palavras.

Nesta manhã, a equipe do piloto, a Chip Ganassi Racing, divulgou que Larson estava suspenso: "Estamos extremamente decepcionados com o que Kyle disse na noite passada durante um evento de corrida virtual. As palavras que ele escolheu usar são ofensivas e inaceitáveis. A partir deste momento, suspendemos Kyle sem pagamentos enquanto trabalhamos nessa situação com todas as partes apropriadas.”

A NASCAR divulgou sua própria declaração, dizendo que está investigando o assunto.

“A NASCAR está ciente da linguagem insensível usada por um piloto durante um evento do iRacing neste domingo e atualmente está coletando mais informações.”

Em 2013, a NASCAR suspendeu o piloto Jeremy Clements, que hoje compete na Xfinity Series, por usar termos racistas em uma entrevista. Ele acabou perdendo duas corridas e participou de um treinamento sobre diversidade antes de ser reintegrado.

Relembre os campeões da NASCAR na última década