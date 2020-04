Kyle Larson: "Não há desculpa" pelo uso de insulto racial

Nesta segunda-feira, o piloto da NASCAR Kyle Larson foi suspenso pela sua equipe, Chip Ganassi, e a própria categoria, após o uso de um insulto racial durante uma corrida virtual na noite deste domingo. Ele estava transmitindo sua participação ao vivo no Twitch e, durante uma verificação do microfone, disse: "Você não pode me ouvir?" Em seguida, "Hey... n.... (Hey, crioulo).”

Pouco após o anúncio da suspensão, o piloto divulgou um vídeo onde se desculpava pelo insulto.

"Só gostaria de pedir desculpas. Na noite passada cometi um erro e disse uma palavra que nunca, nunca deveria ser dita, e não há desculpa para isso. Não fui criado desse jeito. É uma coisa terrível de dizer", disse Larson em um vídeo de 42 segundos de duração.

"Sinto pela minha família, meus amigos, meus parceiros, a comunidade da NASCAR e especialmente a comunidade negra americana. Eu sei que o dano é provavelmente irreparável e pagarei pelo meu erro Só quero que todos saibam o quão arrependido estou e espero que todos estejam seguros nesse momento".

Veja abaixo o vídeo de Larson:

Tanto a NASCAR quanto a Chip Ganassi, equipe de Larson, suspenderam o piloto nesta segunda. Larson estava competindo em um evento do iRacing no domingo a noite, chamado "Monza Madness", com a participação de mais de 60 competidores, entre eles outros pilotos da NASCAR, como Landon Cassill e Garrett Smithley.

Após o uso da palavra, as pessoas que acompanhavam sua transmissão no Twitch reagiram com comentários como: "Wow", "Kyle, todos podem ouvir o que você está falando", "Sim, nós ouvimos isso".

A NASCAR vai fazer Larson participar de treinamentos sobre diversidade e, em um comunicado divulgado nesta segunda, também afirmou que ele está suspenso sem direito a pagamento, enquanto "lida com essa situação com todas as partes envolvidas".

Em 2013, a NASCAR suspendeu indefinidamente o piloto Jeremy Clements, que compete na categoria que agora é conhecida como a Xfinity Series, pelo uso de um insulto racial durante uma entrevista. Ele acabou perdendo duas corridas e passou pelo mesmo treinamento antes de poder retornar.

O problema de Larson vem apenas uma semana depois de outro piloto, Bubba Wallace, perder um patrocinador por abandonar uma prova virtual oficial da NASCAR, que estava sendo transmitida pela televisão a nível nacional. Ele havia se envolvido em três acidentes nas 12 primeiras voltas de uma corrida com 150 voltas de duração e já havia usado seus dois "resets".

