Por alguns momentos, houve dois vencedores na corrida da NASCAR Cup Series deste domingo no Kansas Speedway, um no livetiming e outro na câmera de vídeo.

Chris Buescher e Kyle Larson correram lado a lado na curva 4 na última volta da prova e permaneceram assim ao receberem a bandeira quadriculada.

O monitor de tempos informou que Buescher venceu por 0s001, mas os dirigentes da NASCAR disseram que iriam revisar as imagens de vídeo, que mostravam o Chevrolet número #5 da Hendrick Motorsports de Larson superando o número Ford de Buescher por centímetros.

Chase Elliott e Martin Truex Jr. brigando pelo terceiro lugar, quase conseguiram terminar lado a lado de Larson e Buescher.

A margem oficial da vitória foi confirmada como 0s001 para Larson.

A final insano coroou um dia notável com desempenhos de idas e vindas entre os líderes, apesar de a corrida ter sido atrasada por mais de três horas por causa da chuva. A prova contou com 27 mudanças de liderança entre 10 pilotos diferentes.

A vitória é a segunda nesta temporada para Larson, que ficou em segundo lugar no fim de semana passado, atrás de Denny Hamlin em Dover, além de ser o 25º triunfo de sua carreira.

A chance de vitória de Larson só surgiu quando uma bandeira amarela nas voltas finais levou a corrida – com Hamlin na liderança – para a prorrogação. Hamlin foi o primeiro fora dos boxes, mas Buescher rapidamente assumiu a liderança no reinício, à frente de Larson, antes que Larson o alcançasse na saída da Curva 2 na última volta, o que precedeu o grande final.

“Não sei o que pensar”, disse Larson, depois que o resultado da corrida foi anunciado como oficial. "Isso foi selvagem. Eu estava obviamente grato por aquela (última) amarela. Estávamos mal. Fiquei feliz por sair em terceiro (do pitlane), e percebi que minha melhor chance era escolher a parte inferior (pista).

Elliott terminou em terceiro, Truex em quarto e Hamlin completou os cinco primeiros.

Completando o top 10 estavam Christopher Bell, Alex Bowman, Kyle Busch, Noah Gragson e Michael McDowell.

A próxima etapa da NASCAR Cup Series acontece em Darlington, no dia 12 de maio.

Resultado

