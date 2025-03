A Sprint Trophy, classe escola da Porsche Cup Brasil, abriu o domingo de atividades no Velocitta com a única corrida da categoria no fim de semana. E em uma prova repleta de incidentes, mas com um final emocionante, Neto Carloni converteu a pole em vitória, enquanto Lucas Lucco foi o segundo após um grande final de prova, disputando com Denis Ferrer até o último metro, superando o rival por apenas 0s013.

As corridas da Sprint Trophy têm uma dinâmica diferente das outras classes. Os pilotos fazem três voltas de apresentação antes da largada, feita em movimento e em fila indiana. Mas, pela primeira meia volta, a pista está sob bandeira amarela antes da verde ser acionada.

O início de prova foi tranquilo, com os primeiros colocados se mantendo, tendo Neto Carloni em primeiro, à frente de Pedro Vilela e Denis Ferrer.

Em uma disputa que valia a quarta posição, Neto Heil e Nicholas Garfinkel acabaram se encontrando na pista, levando o segundo a rodar. Outro que teve problemas foi Pedro Vilela, que se viu rodando na grama em duas oportunidades distintas.

Com isso, a 10min do fim, Neto Carloni liderava com 6s4 para Denis Ferrer. Sérgio Laurentys subia para terceiro, com Letícia Bufoni em quarto. Neto Heil vinha caindo na classificação, com perda de performance em seu carro.

Outro incidente, com Rodrigo Arruy perdendo o controle na reta principal e batendo na barreira de pneus, levou ao acionamento do SC a 5min do fim.

No final, Neto Carloni foi o vencedor em uma prova com final emocionante. Ele foi pressionado até as últimas curvas por Lucas Lucco, o que abriu a porta para que Denis Ferrer recuperasse a segunda posição em cima do cantor nos metros finais, separados por apenas 0s013. Sergio Laurentys foi o quarto e Letícia Bufoni completou o top 5.

A Porsche Cup encerra neste domingo sua etapa do Velocitta para as duas corridas finais, das classes Carrera Cup e Sprint Trophy. As provas começam a partir das 14h com transmissão ao vivo na Motorsport.tv Brasil no YouTube.

Confira o resultado da classificação da Sprint Trophy no Velocitta:

1 - Neto Carloni (Sprint Trophy)

2 - Lucas Lucco (Sprint Trophy)

3 - Denis Ferrer (Sprint Trophy)

4 - Sergio Laurentys (Sprint Trophy Sport)

5 - Leticia Bufoni (Sprint Trophy)

6 - Eldo Umbelino (Sprint Trophy Sport)

7 - Pedro Villela (Sprint Trophy Sport)

8 - Adriano Valverde (Sprint Trophy Sport)

9 - Gabriel Guper (Sprint Trophy Sport)

10 - Gustavo Costa (Sprint Trophy)

11 - Fabricio Simões (Sprint Trophy)

12 - Luis Eduardo Lopes (Sprint Trophy Sport)

13 - Nicholas Garfinkel (Sprint Trophy Sport)

14 - Paulo Muzy (Sprint Trophy Sport)

ABANDONARAM

Guilherme Figueiredo (Sprint Trophy Sport)

Rodrigo Arruy (Sprint Trophy Sport)

Neto Heil (Sprint Trophy)

Paulo Reales (Sprint Trophy Sport)

