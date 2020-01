Dakar 2020: Peterhansel é o quarto vencedor diferente do ano; Alonso perde terreno

O Dakar 2020 teve nesta quarta-feira o estágio mais longo até o momento, com 453 quilômetros, ligando Neom a Al Ula, na Arábia Saudita. Após mais de quatro horas de competição, exatamente 4h04min34s, Stephane Peterhansel se tornou o quarto vencedor diferente nos quatro dias de rali até agora.

Lenda do Dakar, Peterhansel superou Nasser Al-Attiyah por 2min26s. Carlos Sainz foi o terceiro colocado, a 7min18s do francês. Fernando Alonso não conseguiu empregar bom ritmo e gradativamente foi perdendo desempenho. O bicampeão mundial de F1, que tem Marc Coma ao seu lado na navegação, terminou 26 minutos atrás de Peterhansel, em 13º.

Com os resultados, Sainz, que é pai do piloto de F1, lidera o Dakar 2020 nos carros, três minutos à frente de Al-Attiyah. Peterhansel está na terceira posição, a 11min42s do espanhol. Alonso está a quase três horas atrás do líder, na 20ª posição.

Nas motos, Sam Sunderland havia conquistado sua primeira vitória em estágios no Dakar 2020, mas o britânico acabou recebendo uma punição de cinco minutos por ter excedido o limite de velocidade em uma zona controlada, por volta do 200º quilômetro. Jose Ignacio Cornejo herdou o triunfo e Kevin Benavides completou o trecho desta quarta-feira em segundo. Com os resultados, o norte-americano Ricky Brabec, da Honda, lidera o Dakar, com diferença de 2min30s para Benavides.

O brasileiro Antônio Lincoln Berrocal chegou 1h51min09s de Cornejo e ocupa a 73ª posição no rali.

UTVs

Os brasileiros Reinaldo Varela e Gustavo Gugelmin mais uma vez não tiveram um bom dia na Arábia, pelos UTVs. Os campeões de 2018 terminaram apenas na 14ª colocação, a 54min29s do norte-americano Mitchell Guthrie. No geral, Varela/Gugelmin ocupam a 16ª posição. O líder do Dakar nos UTVs é o espanhol Jose Antonio Hinojo Lopez.

Carros: Classificação geral (top-10)

Pos. # Piloto/Navegador Carro Tempo Dif. 1 305 Carlos Sainz Lucas Cruz Mini 15h12m12s 2 300 Nasser Al-Attiyah Mathieu Baumel Toyota 15h15m15s 3m3s 3 302 Stephane Peterhansel

Paulo Fiuza Mini 15h23m54s 11m42s 4 309 Yazeed Al-Rajhi Konstantin Zhiltsov Toyota 15h35m22s 23m10s 5 311 Orlando Terranova Bernardo Graue Mini 15h35m25s 23m13s 6 315 Mathieu Serradori Fabian Lurquin Century 15h39m7s 26m55s 7 304 Giniel de Villiers Alex Haro Toyota 15h46m52s 34m40s 8 307 Bernhard ten Brinke Tom Colsoul Toyota 15h56m52s 44m40s 9 306 Martin Prokop Viktor Chytka Ford 16h21m53s 1h9m41s 10 324 Yasir Seaidan Alexy Kuzmich Mini 16h42m37s 1h30m25s

Motos: Classificação geral (top-10)

Pos. Piloto Moto Tempo/Dif. 1 Ricky Brabec Honda 15h06m43s 2 Kevin Benavides Honda 2m30s 3 Jose Ignacio Cornejo Honda 8m31s 4 Toby Price KTM 12m09s 5 Pablo Quintanilla Husqvarna 17m52s 6 Sam Sunderland KTM 19m11s 7 Joan Barreda Honda 25m20s 8 Luciano Benavides KTM 26m30s 9 Matthias Walkner KTM 27m03s 10 Skyler Howes Husqvarna 34m28s

