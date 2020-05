Hamilton explica por que evita provas virtuais durante parada por coronavírus

Lewis Hamilton esteve ausente dos eventos de eSports que muitos de seus colegas de Fórmula 1 vem disputando nas últimas semanas, mas isso não significa que ele está longe dos games.

O hexacampeão do mundo também estava competindo com alguns de seus rivais regulares em jogos de tiro, em vez de corridas.

Max Verstappen e Lando Norris estão entre os competidores mais vorazes nas corridas oficiais de eSports desde que o coronavírus interrompeu eventos reais, enquanto muitos outros pilotos atuais e veteranos da F1 também participaram. Hamilton até agora ficou longe de tais competições.

"Não estou interessado em corridas no simulador", disse ele em uma entrevista em vídeo da Mercedes.

“Mas o Gran Turismo e a Sony me enviaram carros com configuração completa. Cresci jogando Gran Turismo e gastando horas, ganhando dinheiro para comprar todos esses carros, e foi realmente uma ótima oportunidade de fazer algo com eles.”

"Então, eu tenho trabalhado com eles nos últimos dois anos, e tenho que fazer esse desafio, de vencer o meu próprio tempo. Estou correndo, tentando vencer minhas próprias voltas."

Hamilton disse que ter a oportunidade de competir em seu próprio carro era um aspecto agradável, mas que não vem usufruindo disso.

"Honestamente, é uma das coisas mais legais. Naturalmente, eu cresci jogando jogos de F1 e eu mal podia esperar até ter meu carro lá, e quando cheguei à F1 não joguei nenhum jogo de corrida, não sei por quê.”

"Mas, felizmente, neste jogo não tive que trabalhar para ganhar meu carro, porque isso me levou. Eles me mandaram alguns créditos e eu comprei o carro. É incrível pensar que já percorri um longo caminho, e o carro que minha equipe e eu ajudamos a evoluir é o que as pessoas podem ganhar e começar a guiar.”

Hamilton nunca foi fã de simuladores e passa pouco tempo nas instalações da fábrica da Mercedes.

"Eu nunca corro em simuladores, é muito, muito raro", admitiu. "O movimento nunca é perfeito. É algo que eles constantemente tentam melhorar. Obviamente, se você estiver em casa com um simulador, o banco não se move e sua mente está lhe dizendo que o carro está se movendo, mas você não está recebendo nenhuma sugestão de movimentos.”

"Você precisa meio que substituir sua mente e eu realmente não gosto de fazer isso e passar por esse processo. Então você entra na coisa real, e é completamente diferente.”

"Pessoalmente, não acho nenhum benefício fazer a simulação, mas o lado mais divertido dos jogos, quando você joga com amigos e pessoas online, é um estágio positivo."

Enquanto ele não participa de competições públicas, muitos de seus rivais regulares mantêm contato online: "Joguei Call of Duty com Pierre Gasly e Charles Leclerc."

Onipresente: entenda o poder de Toto Wolff, chefe de Hamilton na Fórmula 1

GALERIA: Relembre todos os carros da carreira de Lewis Hamilton na Fórmula 1

Galeria Lista 2007: McLaren Mercedes, MP4-22 1 / 26 Foto de: Lorenzo Bellanca / Motorsport Images 2007: McLaren Mercedes, MP4-22 2 / 26 Foto de: XPB Images 2008: McLaren MP4-23 3 / 26 Foto de: Hazrin Yeob Men Shah 2008: McLaren MP4-23 4 / 26 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images 2009: McLaren MP4-24 5 / 26 Foto de: XPB Images 2009: McLaren MP4-24 6 / 26 Foto de: XPB Images 2010: McLaren MP4/25 7 / 26 Foto de: Sutton Motorsport Images 2010: McLaren MP4/25 8 / 26 Foto de: XPB Images 2011: McLaren MP4-26 9 / 26 Foto de: Alessio Morgese 2011: McLaren MP4-26 10 / 26 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images 2012: McLaren MP4-27 11 / 26 Foto de: XPB Images 2012: McLaren MP4-27 12 / 26 Foto de: XPB Images 2013: Mercedes F1 W04 13 / 26 Foto de: XPB Images 2013: Mercedes F1 W04 14 / 26 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images 2014: Mercedes AMG F1 W05 15 / 26 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images 2014: Mercedes AMG F1 W05 16 / 26 Foto de: Sutton Motorsport Images 2015: Mercedes AMG F1 W06 17 / 26 Foto de: Alastair Staley / Motorsport Images 2015: Mercedes AMG F1 W06 18 / 26 Foto de: Autodromo Nazionale Monza / Actualfoto / Alessio Morgese 2016: Mercedes AMG F1 W07 Hybrid 19 / 26 Foto de: JEP / Motorsport Images 2016: Mercedes AMG F1 W07 Hybrid 20 / 26 Foto de: Mercedes AMG 2017: Mercedes AMG F1 W08 21 / 26 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images 2017: Mercedes AMG F1 W08 22 / 26 Foto de: JEP / Motorsport Images 2018: Mercedes AMG F1 W09 23 / 26 Foto de: Lionel Ng / Motorsport Images 2018: Mercedes AMG F1 W09 24 / 26 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images 2019: Mercedes AMG F1 W10 25 / 26 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images 2019: Mercedes AMG F1 W10 26 / 26 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

PODCAST: Os cinco maiores mitos e verdades da F1