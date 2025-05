Em um momento da corrida em que a batalha pelos primeiros lugares não era mais um problema, foi a situação interna da Ferrari que foi a grande história no final do GP de Miami de Fórmula 1. Em particular, quando Lewis Hamilton (com pneus médios) se viu no encalço do companheiro de equipe Charles Leclerc (com pneus duros), depois que os dois pilotos eliminaram a Williams de Carlos Sainz na volta 34.

Nas quatro voltas seguintes, o sete vezes campeão mundial ficou impaciente - temendo perder parte de seu potencial de pneus atrás de seu companheiro de equipe em vez de tentar alcançar a Mercedes de Kimi Antonelli - e a produção da TV não deixou de transmitir várias mensagens de rádio apontando nessa direção. No final, foi na 38ª volta que a Scuderia ordenou que o monegasco saísse do caminho, o que ele fez antes de frear na reta final.

No entanto, apesar de Hamilton estar alcançando Antonelli bem à sua frente, ele já havia desgastado demais os pneus. Leclerc não demorou a reclamar que estava sendo prejudicado pelo ar sujo do companheiro de equipe e a Scuderia novamente pediu uma inversão de posições entre seus pilotos, o que ocorreu na volta 52. Leclerc e Hamilton cruzaram a linha de chegada em sétimo e oitavo, respectivamente. Diante do que foi percebido como procrastinação estratégica por parte da equipe italiana, Frédéric Vasseur defendeu as ações de sua equipe.

"Pode parecer estranho, mas acho que fizemos o trabalho", disse ele ao Canal+. "Lewis estava nos médios no momento e Charles estava com pneus duros Lewis certamente tinha mais chances de alcançar Antonelli. Pedimos a eles que trocassem de posição e nossa regra interna é que, se não pegarmos o carro da frente, trocamos de posição para voltar à posição inicial. Então, depois, você pode argumentar que perdeu meia volta ou uma volta fazendo isso, mas acho que não há muitas equipes hoje que pediram aos seus pilotos para 'trocar'."

"Não é fácil pedir a Charles ou Lewis que abram mão da posição, mas eles fizeram isso de forma limpa. Falei com Lewis, ele estava um pouco frustrado porque achava que poderia ter sido feito um pouco mais cedo, mas no final do dia tentamos fazer o que podíamos e nosso fim de semana não é sobre trocar de posição ou não."

Ferrari não previu o cenário de Miami

Questionado pela imprensa internacional sobre o processo por trás da troca de posição, quando parecia claro que Hamilton se beneficiaria de um ritmo melhor no início do segundo stint graças a pneus melhores do que o de seu companheiro de equipe, Vasseur disse que a Ferrari primeiro queria ter certeza de que o ritmo do britânico era real e não estava ligado ao benefício do DRS, explicando parte do atraso antes da troca de posição.

"Não demorou muito, foi feito em uma volta e meia ou algo assim, e quando você tem dois carros que não estão na mesma estratégia, a primeira coisa para mim é entender se o piloto atrás está mais rápido por causa do DRS ou não. Demoramos uma volta para entender e então pedimos que eles trocassem. Honestamente, talvez no final possamos argumentar que teria sido melhor fazer isso diretamente, mas não sabíamos se era efeito do DRS ou não."

Quando perguntaram diretamente a Vasseur se, tendo em vista as duas estratégias diferentes com as quais os pilotos estavam largando no domingo, houve alguma discussão sobre a possibilidade de ambos terminarem na pista e o cenário a ser seguido nesse caso, o francês respondeu: "Não, temos uma política geral e a seguimos. A questão não é trocar [de posições] e trocá-las de volta se você não conseguir pegar o cara à sua frente, a questão nesta fase da corrida é entender se o carro atrás é mais rápido do que o carro da frente, ou se é apenas o efeito do DRS."

