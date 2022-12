Carregar reprodutor de áudio

A Williams formalizou a saída de Jost Capito, chefe da equipe, depois de dois anos. A Fórmula 1 perdeu mais um dirigente de ponta: a saída do alemão ocorre após a de Mattia Binotto da Ferrari e leva a uma inesperada mudança de papéis.

Ao mesmo tempo, também sai o diretor técnico François-Xavier Demaison: os dois irão para a Sauber após a saída de Frederic Vasseur para a Ferrari? Em suma, a Audi está começando a construir sua equipe.

"Foi um grande privilégio liderar a Williams Racing nas duas últimas temporadas e lançar as bases para o avanço de uma grande equipe”, comentou Capito."

“Agradecemos a Jost por seu trabalho árduo e sua dedicação confirmada durante um período de transição muito importante para o relançamento da Williams Racing”, comentou o presidente da Dorilton Capital, Matthew Savage. “Gostaríamos também de agradecer a François-Xavier por sua contribuição e desejamos o melhor para o seu futuro."

A Williams Racing também disse que anunciará seu novo chefe de equipe, bem como um novo diretor técnico, nas próximas semanas.

As renúncias das duas figuras mais proeminentes do organograma da Williams provocaram obviamente vários cenários, sobretudo relacionados com os potenciais destinos que poderão alcançar no futuro.

A experiência de Capito, em especial, poderia se encaixar perfeitamente no papel de chefe da equipe Sauber, com a equipe suíça cedendo Frederic Vasseur, confirmado nesta terça-feira (13) em Maranello.

Antes de estar na Williams, Capito esteve por muito tempo na Volkswagen, grupo que inclui a Audi, que assumirá o controle da equipe suíça.

Vale lembrar que a contratação de Andreas Seidl é para que o alemão ocupe a função de CEO da Sauber, apenas um dos cargos que Vasseur ocupava por lá. Segundo o comunicado do time suíço, ele ajudará na contratação do novo chefe de equipe.

Binotto na Audi? Saiba de novo rumor na F1

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast: 'era Verstappen' tem prazo de validade na F1? ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music