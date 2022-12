F1: Gasly visita sede da Alpine pela primeira vez

Carregar reprodutor de áudio

Otmar Szafnauer, chefe da Alpine, convidou os dois pilotos de 2023 para a fábrica em Enstone: se foi uma visita de rotina para Esteban Ocon, para Pierre Gasly foi o primeiro contato com o pessoal da sede, visto que a equipe de corrida pôde trabalhar com o francês nos testes de Abu Dhabi após o fim oficial da temporada da Fórmula 1.

Gasly já tinha testado o A522 na pós-temporada, onde terminou o dia com o quarto melhor tempo atrás dos três pilotos da Ferrari (Robert Shwartzman se juntou aos dois oficiais), mas o piloto transalpino esteve hoje na sede da equipe em Enstone junto com o novo companheiro de equipe para um primeiro contato com a nova equipe.

Gasly vem de uma temporada muito difícil com a AlphaTauri e mal pode esperar para integrar a estrutura com uma alta matriz transalpina que merecidamente conquistou o quarto lugar no campeonato de construtores à frente da McLaren.

A equipe orientada por Otmar Szafnauer tem ambições importantes para a temporada de 2023, tendo em conta o objetivo de começar a se aproximar dos três times que estão no topo para tentar a subida rumo às primeiras posições.

Pierre encontra um compatriota como companheiro de equipe: a Alpine decidiu focar em dois pilotos franceses para superar o revés sofrido por Oscar Piastri, a joia australiana que treinou na Alpine Academy e que preferiu fugir para a McLaren desde o momento em que Szafnauer não o fez parecerem capazes de lhe garantir um cockpit após um ano de aprendizagem como terceiro piloto.

Gasly se reencontra com Esteban Ocon embora o casal nunca tenha demonstrado grandes sentimentos, visto que profundas divergências que já haviam surgido na época do kart dividiam as duas famílias.

Otmar Szafnauer convocou os dois pilotos para a sede apesar do feriado: a esperança do chefe da equipe é começar em 2023 uma temporada menos conturbada do que a que acabou de terminar, na qual os cessantes Fernando Alonso e Ocon não perderam a oportunidade de jogar a bola razão mais do que um encontro, trazendo à tona uma rivalidade que dividiu a equipe.

Pierre quer anular um decepcionante campeonato com o AT03 e tem uma boa oportunidade de se relançar ao ingressar na equipe de um fabricante oficial. E isso não é pouca coisa…

