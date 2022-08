Carregar reprodutor de áudio

Inicialmente, a Red Bull temia estar atrás dos concorrentes diretos no GP da Hungria de Fórmula 1, com a equipe austríaca aparentemente desconfortável com circuitos que demandam alta pressão aerodinâmica.

É uma clara consequência da direção de design escolhida pelo time para os novos regulamentos da F1. Em 2022, os carros da RBR frequentemente estão no topo das listas de speed trap, bem diferentemente do que ocorria nas temporadas anteriores.

Para atacar essa questão em Budapeste, a Red Bull introduziu um novo layout de 'asa de feixe', combinando-o com sua asa traseira com maior downforce. Essa nova asa tem o layout que a maioria dos times do grid consideraria convencional para as novas regras, com um elemento sobre o outro.

E, assim como suas rivais, o design da RBR apresentou elementos com uma seção central mais carregada e ponta externa cônica. Antes disso, a Red Bull havia contrariado essa tendência, optando por um arranjo "empilhado". Além disso, quando era necessário reduzir a pressão aerodinâmica e o arrasto em circuitos de alta velocidade, a RBR também abandonou a parte superior desses dois elementos, como pode ser visto no GP do Azerbaijão (abaixo).

Enquanto isso, a Alpine, que se assemelhou ao layout aerodinâmico geral do RB18 com seu A522, também apresentou sua versão da asa 'empilhada' em Baku. E também com alguns níveis de acabamento diferentes desse arranjo, com uma variante de downforce maior para o Canadá.

Enquanto isso, também como a Red Bull, a Alpine optou por mudar para seu layout de asa de feixe 'convencional' na Hungria, embora houvesse mais desenvolvimento na peça, pois a escuderia francesa optou por aparar a parte externa dos elementos para descarregar parte do arrasto que poderia ser gerado pela especificação mais antiga usada nos GPs em Ímola, Miami, Barcelona e Mônaco (veja abaixo).

