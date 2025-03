Red Bull é conhecida por tomar decisões rápidas quando se trata de pilotos, mas mesmo para seus padrões, uma mudança após apenas duas etapas da Liam Lawson por Yuki Tsunoda depois de apenas dois finais de semana. Não é segredo que aé conhecida por tomar decisões rápidas quando se trata de pilotos, mas mesmo para seus padrões, uma mudança após apenas duas etapas da Fórmula 1 é extrema. No entanto, a equipe taurina considerou necessário trocarpordepois de apenas dois finais de semana.

A decisão é apresentada como coletiva, após uma reunião de alto nível em Dubai, na terça-feira, com o chefe de equipe, Christian Horner, o consultor da Red Bull, Helmut Marko, e os acionistas tailandeses. Tsunoda terá sua tão esperada chance na Red Bull depois de mais de quatro anos na equipe irmã, enquanto Liam Lawson será enviado de volta à equipe júnior por enquanto.

Mas quais são as razões para isso e por que a equipe agiu antes do GP do Japão?

1. Não há sinais de melhora rápida nos dados?

Quando o Motorsport.com deu a notícia sobre a iminente troca de pilotos, Horner reagiu no paddock de Xangai dizendo que a equipe daria uma boa olhada nos números. "Temos muitos dados das duas primeiras corridas e vamos analisá-los nos próximos dias".

Quando perguntado se era melhor esperar por Suzuka ou Bahrain - pistas com as quais Lawson estava familiarizado - o chefe da equipe respondeu: "Esses caras ganham velocidade muito rapidamente hoje em dia." Em outras palavras, a Red Bull não via razão para adiar sua decisão por mais tempo. Foi uma clara indicação do que estava por vir.

Isso implica que os dados sobre os quais Horner estava falando não mostravam muitos sinais de melhorias rápidas no horizonte. Como o foco no desenvolvimento de carros precisa mudar para 2026 em algum momento, a Red Bull sentiu que não podia se dar ao luxo de esperar.

O próprio Lawson também parecia estar ciente do tempo de espera, dizendo no sábado: "Eu só preciso de mais tempo no carro, mas sei que não tenho esse tempo". Quando o Motorsport.com apresentou essas palavras a Marko, o austríaco respondeu: "Ele está certo..."

Fontes do paddock sugeriram que Lawson poderia ter ganhado mais tempo com um bom resultado na China, terminando nos pontos depois de largar dos boxes, mas esse desempenho revolucionário nunca aconteceu.

A Red Bull não viu nenhuma tendência de crescimento - por mais curta que fosse a linha do tempo - e achou que esperar pela próxima rodada tripla não mudaria as coisas. Ironicamente, a adaptação de Lawson foi apontada como uma das principais razões para sua promoção, juntamente com sua força mental.

Mas, em uma equipe de ponta e com um carro extremamente difícil de pilotar para todos, exceto Max Verstappen, essa adaptação foi demais.

2. A influência da Honda nos bastidores

Yuki Tsunoda, RB F1 Team Foto de: Red Bull Content Pool

Outro fator importante na promoção de Tsunoda é o papel da Honda nos bastidores. A fabricante japonesa está supostamente contribuindo com cerca de 10 milhões de euros e, portanto, está melhorando o lado financeiro dessa mudança.

Isso é particularmente relevante, considerando a cara substituição de Sergio Pérez no final de 2024. O apoio da Honda tem sido fundamental na carreira de Tsunoda na Red Bull, e agora ajuda a equilibrar a balança mais uma vez.

O momento do apoio da Honda é muito interessante. Há apenas algumas semanas, a marca sugeriu que Tsunoda precisaria provar seu valor de forma independente, já que a futura parceria da Honda com a Aston Martin estava se aproximando.

Mas essa oportunidade era boa demais para ser deixada de lado por todas as partes envolvidas. Ter um piloto japonês na equipe principal é uma maneira atraente de concluir a era Red Bull-Honda em 2025 - supondo que os regulamentos de 2026 permaneçam intactos por enquanto.

3. Tsunoda não poderia ter feito mais para provar seu valor

Yuki Tsunoda, RB F1 Team Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Além dos fatores financeiros, o próprio Tsunoda merece crédito por essa promoção. Antes visto pelos chefes da Red Bull como um piloto de cabeça quente - especialmente no rádio da equipe - o japonês amadureceu até certo ponto.

Após a mudança de Pierre Gasly para a Alpine, Tsunoda teve que assumir o papel de líder da equipe em Faenza, primeiro ultrapassando Nyck de Vries e depois enfrentando Daniel Ricciardo, cujo retorno de 'conto de fadas' à Red Bull nunca se concretizou porque Tsunoda estava em vantagem.

Tsunoda tornou-se mais consistente durante a temporada de 2024, e essa tendência continuou neste ano. Os comentários de Marko no paddock de Xangai foram reveladores e já sugeriam uma mudança de piloto.

"Yuki está na melhor forma de sua vida" e "Este é um Yuki diferente daquele que vimos nos anos anteriores", disse ele ao Motorsport.com. Em Xangai, a Red Bull já estava se preparando para levar Tsunoda mais a sério do que em todos os anos anteriores.

Ainda assim, é uma mudança notável em um curto espaço de tempo. Há apenas quatro meses, a Red Bull analisou todos os fatores e dados e optou por Lawson, aparentemente desconsiderando a experiência e o feedback técnico de Tsunoda.

Agora, esses aspectos desempenham um papel de destaque no comunicado de imprensa da equipe. Isso destaca que as coisas podem mudar rapidamente na F1 - especialmente dentro da equipe da Red Bull.

4. A Red Bull tem mais a perder com Lawson do que com Tsunoda

Liam Lawson, Red Bull Racing Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Um dos comentários mais interessantes de Horner no domingo foi: "Temos uma responsabilidade para com Liam e vamos ver o que é melhor para ele". À primeira vista, essas palavras sugeriam dar a ele mais tempo e, portanto, mais corridas na Red Bull. Mas, na realidade, as citações tinham um significado um pouco diferente: assumir a responsabilidade ao tirar Lawson de uma situação de alta pressão.

Sim, o rebaixamento é um golpe no impulso e na confiança da carreira de Lawson. Mas deixá-lo lutando ao lado de Verstappen semana após semana pode ter causado mais danos no final. A Red Bull provavelmente vê mais valor a longo prazo na proteção de Lawson do que na de Tsunoda, cujo futuro já era incerto após 2025, devido à saída da Honda.

Como Marko disse no Bahrein: "Se Yuki tiver um bom desempenho, então haverá um futuro. Se não, talvez não haja mais chance para ele na F1".

Se Tsunoda fracassar na Red Bull no restante da temporada, a equipe taurina poderá dizer que lhe deu uma chance e seguir em frente. É uma proposta de menor risco, tanto financeiramente (graças à Honda) quanto estrategicamente.

O risco de relações públicas de colocar Tsunoda no dificílimo carro da Red Bull diante de sua torcida no Japão é alto, mas, mesmo que fracasse, a equipe pode considerar uma perda administrável a longo prazo, especialmente sabendo que seu futuro era incerto depois de 2025.

Lawson, por sua vez, poderia ser reabilitado em um carro mais fácil - um sentimento ecoado por Verstappen na China: "Acho que se você der a Liam o carro da Racing Bulls, ele será mais rápido. Eu realmente acho isso".

5. A situação de alta pressão em que a Red Bull se encontra

Em última análise, essa mudança diz muito sobre a urgência que a Red Bull sente e a situação em que se encontra. No comunicado de imprensa oficial, Horner foi citado: "Chegamos à temporada de 2025 com duas ambições: manter o Campeonato Mundial de Pilotos e recuperar o título mundial de Construtores, e essa é uma decisão puramente esportiva".

Ainda não se sabe se a promoção de Tsunoda em detrimento de Lawson ajudará a atingir essas metas e, muito provavelmente, não fará muita diferença, mas isso reflete a urgência. Há pressão tanto sobre a linha de pilotos quanto sobre a equipe técnica.

Com o foco inevitavelmente voltado para 2026 em algum momento, a Red Bull sabe que as primeiras atualizações precisam ser perfeitas. Ao mesmo tempo, não pode se dar ao luxo de ter muitos finais de semana inúteis com o segundo carro se não quiser perder de vista o título de construtores.

A Red Bull sente que precisa fazer "alguma coisa" e, sem muitas outras opções na frente dos pilotos, "alguma coisa" é dar a Tsunoda sua tão esperada chance na equipe principal.

A verdadeira solução, no entanto, precisa vir do desenvolvimento do carro, em vez de mudanças de piloto - principalmente para provar a Verstappen que a Red Bull ainda pode dar a volta por cima. Se as lutas constantes com seu segundo assento deixaram algo claro, é que o problema está mais no carro taurino, não nos pilotos.

