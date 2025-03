F1: O que Lawson deve aprender após duros golpes da Red Bull?

Qual será o destino de Liam Lawson a partir de agora? O piloto de 23 anos foi rebaixado para a Racing Bulls depois de apenas duas corridas ao volante do complicado RB21 da Red Bull. Pelo menos não foi um fracasso total, pois ele voltou para se juntar à equipe que já conhece, enquanto Yuki Tsunoda subiu para fazer parceria com Max Verstappen na próxima corrida do calendário da Fórmula 1, o GP do Japão. É uma notícia bastante embaraçosa para o neozelandês, especialmente depois que ele foi tão franco sobre sua rivalidade com o piloto japonês.

"Não se pode [sentir simpatia] nesse esporte e, se eu olhar para trás em nossa carreira, fui companheiro de equipe dele na F3 e o derrotei. Na Euroformula, fui companheiro de equipe dele na Nova Zelândia e o derrotei lá", disse Lawson em uma entrevista ao The Telegraph no início deste mês.

"E na última temporada da F1, acho que, honestamente, se eu olhar para todas as vezes em que ele foi promovido em vez de mim nos primeiros anos, então não. Agora é a minha vez".

Tsunoda e Lawson, que se juntaram à academia júnior da Red Bull em 2018 e 2019, respectivamente, claramente não são estranhos ao confronto direto. Embora Liam tenha superado Yuki no início de suas carreiras, a F1 não tem sido exatamente a mesma história.

Em 2023, quando Lawson substituiu Daniel Ricciardo, que estava lesionado, durante cinco corridas, ele foi superado por Tsunoda em quatro das cinco ocasiões, embora tenha conseguido terminar na frente três vezes.

Quando os dois voltaram a ser companheiros de equipe por seis corridas em 2024, Tsunoda continuou a ter vantagem na classificação. Ele começou todos os GPs à frente de Lawson, embora o neozelandês tenha conseguido chegar em casa na frente em duas ocasiões.

Qualquer pessoa que tenha assistido a uma sessão de F1 este ano teria visto que Lawson estava lutando, enquanto Tsunoda estava em boa forma, mais recentemente garantindo um sexto lugar na corrida de sprint de Xangai.

A principal diferença, no entanto, é que o carro da RB é muito mais fácil de dirigir. A Red Bull, por outro lado, tem um carro - e uma equipe - construído inteiramente em torno de Verstappen. Não é uma estrutura de sucesso para um segundo piloto. Basta perguntar a Ricciardo, Pierre Gasly, Alex Albon ou Sergio Pérez.

Independentemente da forma como você analisa a situação, não é totalmente justo que a equipe se desfaça de Lawson depois de apenas dois resultados ruins. Alguns diriam que não é tempo suficiente para aprender adequadamente o carro e que isso promove um ambiente negativo, enquanto outros diriam a Lawson que ele simplesmente não é bom o suficiente. O que importa agora é como ele lida com o rebaixamento.

Quando ele voltar para a parte inferior do paddock em Suzuka, não poderá ser amargo ao falar com a mídia. Se ele quiser voltar ao topo do grid, essa decisão terá tanto a ver com o desempenho na pista quanto com a política interna. Se os chefes de equipe acharem que Lawson tem uma boa atitude e que está trabalhando ativamente para melhorar, então há um mundo em que ele será parceiro de Verstappen na Red Bull novamente.

"Você está sempre sendo avaliado", disse ele ao Motorsport.com no final do ano passado. "Especialmente nos primeiros anos na F1, com a forma como nossos contratos são [estabelecidos] e a maneira como as equipes nos avaliam - temos cláusulas de desempenho, então estamos sempre sob pressão. Você nunca está realmente seguro".

Mesmo quando garantiu um assento em tempo integral depois que Ricciardo foi demitido, Lawson disse que nunca fica muito confortável: "No ano passado, eu estava tentando conseguir um lugar em tempo integral. Agora, tenho um lugar em tempo integral, mas estou tentando permanecer na F1. É o mesmo tipo de coisa. Obviamente, estamos tentando obter os melhores resultados, mas não acho que sua mentalidade realmente mude".

Lawson também foi alvo de críticas dos fãs da F1, que não o adoraram como fizeram com Tsunoda, que adora memes. A percepção do público sobre ele é que talvez ele se leve a sério demais e estava ansioso demais para passar Tsunoda para o assento da Red Bull. Mas quando foi que a F1 se resumiu a ficar educadamente à margem? Se Lawson quiser conquistar os fãs, ele precisará ser respeitosamente humilde e mostrar sua disposição de trabalhar duro diante das adversidades, começando no Japão.

