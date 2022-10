ANÁLISE F1: Ferrari engana e não convence; Leclerc tentou

Carregar reprodutor de áudio

"Demos um passo na direção certa, mas estou um pouco decepcionado." Em poucas palavras, Charles Leclerc fotografou a Ferrari no domingo após mais uma etapa do calendário da Fórmula 1, que no final deixa Singapura com um espólio que assume diferentes tonalidades dependendo do ângulo de observação.

Há muito de bom em ver um pódio duplo (faltando em Miami), uma pole position e, acima de tudo, os trinta e três pontos na classificação de Construtores que trazem a margem sobre a Mercedes (sessenta e seis pontos) a dimensões tranquilizadoras.

O ritmo foi bom, Leclerc teve a chance de vencer uma corrida que ele perdeu nos primeiros quatrocentos metros após a largada. Não foi a Ferrari vista em Spa ou Zandvoort, Leclerc esteve ligado ao líder Pérez durante quase toda a corrida e em algumas etapas deu a impressão de ter ainda mais do que Checo. Potencialmente, a Ferrari poderia ter vencido o GP de Singapura, mas por isso mesmo, como admitiu Leclerc, há decepção.

Leclerc si congratula con Perez dopo la vittoria del messicano: i due hanno finito il GP piuttosto provati Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Depois da pole position de sábado, e com a reconfortante oitava posição de Max Verstappen na largada, tudo parecia estar lá para recuperar aquela vitória que faltava no GP da Áustria, um sucesso que se Charles tivesse assumido a liderança na primeira curva provavelmente também chegaria.

Em vez disso, a largada não saiu como planejado e, para Leclerc, o início no molhado foi problemático, como também havia sido em Imola. "Não acho que os dois estejam relacionados - esclareceu - Carlos fez um grande começo hoje. A única coisa que ouvi é um pouco de derrapagem, então vi Checo que, devo dizer, teve um começo fantástico".

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 davanti a Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Depois de perder a liderança na largada, a corrida ficou complicada para Leclerc. No primeiro stint (com pneus intermediários) ele nunca teve a chance de tentar um ataque a Pérez, um cenário que parecia possível com a mudança para slicks.

“Tentei colocar muita pressão no Checo - explicou Leclerc - mas no final os pneus superaqueceram e perdi desempenho. Não foi fácil pilotar na caixa de câmbio do Sergio, mas tentei”. Em uma tentativa de enganar o mexicano (a única chance de ultrapassar a Red Bull), Leclerc muitas vezes bloqueava a frente e eventualmente teve que desistir.

No entanto, o problema de gerenciamento de pneus ainda permanece, que ainda não está no nível da Red Bull, e provavelmente não estará até a bandeirada em Abu Dhabi. Em Singapura, nas primeiras dez voltas, Leclerc aguentou a Red Bull, então começou um declínio lento e progressivo no desempenho.

Alla prima curva Perez era già davanti ai due piloti ferraristi Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

La perdita di prestazioni ha coinciso con il momento in cui sarebbe stata necessaria, ovvero quando Perez è finito sotto investigazione per non aver mantenuto dieci vetture di distanza dietro la safety car.

La Red Bull ha allungato giro dopo giro per costruire quel margine di cinque secondi che gli ha chiesto la squadra, ma Leclerc in questo frangente ha avuto ben poco da rimproverarsi, dando tutto il possibile e prendendosi anche dei rischi non indifferenti.

“Ci ho provato – ha ammesso Charles – sapevo che Checo era sotto investigazione, ma quando il mio ingegnere ha detto che era davanti a me di 5”1 ho badato a portare la macchina sotto la bandiera a scacchi senza correre ulteriori rischi”.

Sainz e Leclerc al parco chiuso di Marina Bay: la Ferrari non riesce a tornare alla vittoria Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

A corrida do monegasco foi muito diferente da de Carlos Sainz, que ao final da viagem a Singapura ficou em terceiro lugar com um peso específico muito mais leve que o lugar de honra de seu companheiro de equipe. “Nunca encontrei o ritmo”, comentou Sainz, que sempre deu voltas às vezes muito longe das de Leclerc.

Apenas nas voltas finais Carlos se aproximou do desempenho de Leclerc, mas agora a corrida estava de fato encerrada. A boa notícia para Sainz são os quinze pontos conquistados na classificação, mas fora isso a diferença para Leclerc foi tão grande que não nos levou a acreditar apenas na falta de sentimento do espanhol. Se fosse apenas uma questão de dirigir, não seria uma boa notícia para Carlos.

TÍTULO NO TAPETÃO? Entenda o que acontece para quem não respeita TETO DE GASTOS DA F1

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura durante nossos programas. Não perca!

Podcast #197 - Na berlinda, qual será o futuro de Ricciardo e Schumacher?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: