O que era para ser um dia de festa para Fernando Alonso, pois estava participando do seu GP número 350 na Fórmula 1, se transformou em um pesadelo após uma falha no motor Renault. O espanhol largou na quinta colocação no GP de Singapura e até tentou ganhar posições logo na largarda, mas foi ultrapassado por Lando Norris, da McLaren.

Mais adiante na prova, Alonso teve que se defender dos ataques do líder do mundial, Max Verstappen, que tentava se recuparar após uma classificação problemática para vencer a corrida e também conquistar seu segundo título.

Apesar de ser uma barreira contra o holandês, Alonso quis ir mais longe, e informou no rádio que era possível trocar logo os pneus intermediários para os secos, mas apenas uma volta depois, na volta 22, ele foi forçado a sair devido a um problema em sua unidade de potência.

Assim que saiu do carro, o A522, o espanhol estava decepcionado após mais um abandono em uma corrida em que tudo parecia estar pronto para somar alguns pontos. "Outra vez perdemos oito pontos ou dez pontos, tanto faz... Ao longo do ano, acho que já foram 50 e agora adicionamos mais 10. Perder 60 pontos em um campeonato é inaceitável." "Acho que, da minha parte, tive um bom desempenho durante todo o fim de semana e mais uma vez tudo foi interrompido devido a uma falha mecânica", acrescentou. Seu companheiro de equipe, Esteban Ocon, também abandonou em Singapura, mas a situação era muito diferente, como o próprio Alonso reconheceu diante dos microfones do DAZN. "É verdade que nesta corrida os dois carros da Alpines pararam, mas um estava em 13º e não iria somar pontos, então não muda muito, mas pessoalmente este ano quase tudo está mudando para mim". TÍTULO NO TAPETÃO? Entenda o que acontece para quem não respeita TETO DE GASTOS DA F1

