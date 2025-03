F1: McLaren explica o que causou problema com os freios de Norris

Enquanto Oscar Piastri conquistou sua primeira vitória da temporada na frente, seu companheiro de equipe na McLaren, Lando Norris, ainda tinha que se preocupar com seu segundo lugar no final da corrida na China.

Devido a um problema no freio, o líder do campeonato mundial da Fórmula 1 não pôde participar da batalha pela vitória e teve que tomar cuidado para não ser ultrapassado por George Russell.

Norris teve que ir com calma em seu MCL39 nas voltas finais para conseguir chegar à linha de chegada. Ele conseguiu terminar apenas 1,3 segundo à frente da Mercedes. Segundo ele, a corrida não deveria ter durado nem uma volta a mais: "Ele teria me alcançado na volta seguinte", admitiu Norris à Sky Sports F1. "Tive sorte de terminar a corrida".

Na verdade, Norris queria lançar outro ataque contra seu companheiro de equipe na fase final, mas de repente ele informou pelo rádio: "O pedal do freio está 'longo'. Muito 'longo'". Nesse caso, o freio estava mais solto do que o esperado, por isso as frenagens estavam mais complicadas e o piloto precisou ter ainda mais cuidado nas curvas.

Isso foi obviamente uma desvantagem, apesar de a McLaren ter inicialmente dado o sinal verde: "O desempenho da frenagem não foi afetado. Apenas a distância de frenagem é maior".

Um prognóstico que teve de ser corrigido um pouco mais tarde: "A pressão no circuito dianteiro será mantida. Você perderá pressão na traseira".

E Norris foi lembrado: "Lando, podemos ver que você está indo rápido. Foi exatamente isso que discutimos. É melhor terminar em segundo do que não terminar nada".

O líder do campeonato também percebeu isso rapidamente: "As últimas voltas foram bem complicadas porque os freios estavam cada vez piores", explicou. "Eu estava três ou quatro segundos mais lento por volta e bastante nervoso".

"Cada zona de frenagem estava mais difícil e isso realmente não é uma boa sensação", disse Norris. "Você espera um pedal de freio firme e, de repente, não há nada, ele simplesmente vai até o chão. Obviamente, isso não lhe dá confiança em uma pista rápida como esta".

Stella: Vazamento em um componente

De acordo com o chefe de equipe Andrea Stella, um vazamento em um dos componentes foi o culpado pelos problemas - "não na linha de freio, mas em outro lugar", diz ele, mas não entrou em mais detalhes por motivos de propriedade intelectual. Entretanto, ele enfatiza: "Sabemos qual era o problema".

Para evitar que o vazamento piorasse, Norris foi instruído a limitar a pressão máxima do freio. "Ainda era possível frear, mas apenas com muito cuidado. O que antes era frear a 100 metros passou a ser a 200 metros e depois a 300 metros no final, porque Lando tinha que tirar o pé do acelerador e desacelerar antes de aplicar os freios com pressão mínima", diz Stella.

"Lando e a equipe fizeram um excelente trabalho de adaptação ao problema e ajustaram o estilo de direção de acordo com ele", elogia.

No entanto, isso é inaceitável para o italiano: "Precisamos melhorar nessa área e esse será definitivamente um dos pontos que enfatizaremos para toda a equipe mais uma vez", esclarece. "A equipe trabalhou em um nível incrivelmente alto, mas não podemos ter nenhum problema que comprometa um resultado como esse."

Norris poderia ter desafiado Piastri?

No final, ainda houve um resultado duplo, mas Norris não teve chance de lutar pela vitória devido aos problemas. "Sem o problema de freio, acho que teríamos visto uma seção final de corrida muito interessante", diz Stella.

"Lando definitivamente queria descobrir se tinha ritmo suficiente para atacar Oscar. E Oscar tinha controlado seus pneus e tudo o mais de tal forma que poderia mostrar que tinha o carro mais rápido hoje", disse o chefe da equipe. "Portanto, teria sido um final de corrida emocionante, o que infelizmente não aconteceu devido ao problema no freio".

No entanto, o próprio Norris se esquiva da pergunta: "Não importa, não é?", diz ele. "Eu gostaria de ter desafiado o Oscar hoje, mas ele pilotou bem. Eu tinha o ritmo porque é muito mais complicado no ar sujo, como vimos durante todo o fim de semana. Mas acho que o ritmo estava lá".

No entanto, ele não quer negar nada ao seu companheiro de equipe: "Oscar merece muito", enfatiza Norris. "Ele fez a pole ontem e venceu hoje, portanto, pilotou muito bem. Foi uma pena meus freios no final, mas a vida é assim. Vamos aceitar e seguir em frente".

O segundo lugar após o sprint é um bom resultado

Dadas as circunstâncias, Norris, que amplia sua liderança no campeonato com esse resultado, também pode viver com o segundo lugar: "Considerando o quanto os últimos dias foram ruins para mim e o quanto tive que lutar para me sentir confortável e entender o carro corretamente, estou feliz com meu desempenho", diz ele.

"Hoje eu tive um ritmo muito forte, muito melhor do que eu esperava antes da corrida. Eu não estava confiante e, sinceramente, estava com medo de ter os mesmos problemas dos dias anteriores", disse o britânico.

"Estou ainda mais satisfeito agora porque encontrei respostas para minhas dificuldades - tanto em termos do carro quanto do meu estilo de pilotagem."

No início do sprint, Norris havia tido grandes dificuldades, classificando-se apenas em sexto no grid e terminando o sprint em oitavo lugar. "O carro estava simplesmente subvirando demais nos últimos dias e eu não estava conseguindo maximizar o pacote", explicou.

Dificuldades com o eixo dianteiro

"Simplesmente não consigo pilotar um carro que não tenha um eixo dianteiro. Ou melhor: eu consigo, mas tenho grandes problemas com isso", diz ele. No entanto, a McLaren conseguiu fazer alguns ajustes antes da classificação, o que melhorou o equilíbrio do eixo dianteiro em particular. "Isso também se reflete no fato de que nosso ritmo foi muito melhor hoje do que ontem".

"Como equipe, ainda estamos entendendo o carro e aprendendo onde estão seus limites e como podemos tirar o máximo dele. Para mim, isso tem sido difícil até agora, especialmente nas corridas longas e até mesmo em uma volta rápida, porque eu não tinha a confiança necessária no carro para tirar o melhor proveito dele".

"Hoje foi muito melhor. Fizemos ajustes mecânicos e aerodinâmicos e foi um bom passo à frente".

E com uma vitória dupla e a liderança do campeonato mundial na bagagem, viajar para o curto intervalo antes do Japão é bastante agradável.

F1 2025: Piastri NÃO DÁ CHANCE e vence! Lando 2º, Russell 3º, BORTOLETO À FRENTE DE HULK. Max 4º

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #326 – Christian Fittipaldi manda real sobre estreia de Bortoleto, Hamilton “apago” e McLaren favorita

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!