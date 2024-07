O chefe da da Red Bull na Fórmula 1, Christian Horner, já falou no passado sobre o dever que tem de apoiar publicamente seus pilotos - seja por controvérsias ou por desempenhos sem brilho.

Por isso, foi interessante notar na Áustria, no último fim de semana, alguns indícios de frustração com o desempenho de Sergio Pérez, já que a diferença entre o mexicano e seu companheiro de equipe, Max Verstappen, era óbvia demais.

Talvez nada conte mais a história sobre a situação atual do que o fato de Verstappen ter se chocado com Lando Norris, tendo que voltar lentamente aos boxes com um furo de pneu, ter recebido sua punição de 10 segundos e ainda assim ter terminado 17s4 à frente do companheiro de Red Bull.

É claro que o potencial máximo de Pérez no domingo foi prejudicado pelos danos no sidepod que ele sofreu em um choque na primeira volta com Oscar Piastri - que Horner disse que funcionou como um "freio a ar" nas retas.

No entanto, não há como negar que foi mais um fim de semana em que Pérez não esteve andando na frente, onde agora é necessário para a disputa do campeonato - coincidentemente, ele terminou a sprint 17s4 atrás.

Foi a exibição sem brilho de Pérez no sábado que levou Horner a sugerir que a equipe precisava investigar mais a fundo o que havia de errado.

"Estamos fazendo o nosso melhor para descobrir o que está faltando, porque as primeiras quatro ou cinco corridas foram muito competitivas e o que quer que tenha acontecido para que ele caísse", disse Horner à Sky F1.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Sergio Perez, Red Bull Racing RB20, Lando Norris, McLaren MCL38, Carlos Sainz, Ferrari SF-24, Fernando Alonso, Aston Martin AMR24, o resto da equipe na largada Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Em Suzuka, uma das pistas mais difíceis do mundo e um verdadeiro circuito para pilotos, ele estava a um décimo de segundo de Max. Aqui, com nove curvas, a diferença é significativamente maior. Portanto, só precisamos chegar ao fundo da questão e ajudá-lo a se recuperar."

A necessidade de recuperação é ainda mais importante agora, com a Red Bull sofrendo cada vez mais pressão de seus adversários mais próximos.

Somente seu sólido trabalho em termos de estratégia e pit stops, aliado ao brilhantismo de Verstappen, fechou a porta para a McLaren, em particular, que saiu com uma série de vitórias recentemente.

A ameaça da oposição significa que, se antes a diferença de alguns décimos entre Verstappen e Perez era quase imperceptível nas posições do grid, agora não há como escapar do fato de que até mesmo um décimo é importante.

E estar a alguns décimos da frente pode ser a diferença entre Pérez apoiar Verstappen na vitória ou ser abandonado no Q1 ou no Q2 e se misturar na bagunça do meio do grid.

E isso também está fazendo a diferença no campeonato de construtores porque, enquanto Verstappen está se distanciando mais no campeonato de pilotos, as coisas estão se fechando na batalha das equipes.

Com base nas últimas cinco corridas, a Red Bull é apenas a terceira melhor equipe, com 116 pontos - atrás da Mercedes, com 132, e da McLaren, com 144.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing Foto de: Red Bull Content Pool

Com a contribuição dos pilotos sendo 101 para Verstappen e 15 para Pérez, é óbvio ver como é fundamental que o segundo carro comece a render mais. E, embora a Red Bull obviamente espere que isso possa acontecer e que possa liberar algo em Pérez para mudar as coisas, a grande questão será o que acontecerá se isso não for possível.

Outra coisa que mudou desde o Japão é que Pérez agora tem um contrato firme no bolso, com a equipe tendo assinado uma extensão até o final de 2026.

Esse acordo foi fechado apesar de alguns problemas que Pérez já enfrentava com o RB20 na época da Espanha/Mônaco, e a Red Bull achava que ter alguma segurança no emprego talvez fosse melhor para o mexicano, pois evitaria qualquer distração fora do carro.

Mas, como o oposto aconteceu, e a atual situação de Pérez parece piorar sem a necessidade de salvar seu lugar, isso inevitavelmente levou a algumas sugestões de que a Red Bull deveria ter esperado mais tempo antes de se fixar no carro.

O próprio Horner foi questionado sobre esse assunto e deu uma resposta interessante sobre a possibilidade de ter chegado cedo demais para contratar Pérez.

"Acho que a posição de Checo dentro da equipe e o que ele contribuiu para a equipe justificaram esse [novo contrato], mas é claro que sempre há pressão para entregar o desempenho - e isso é irrelevante para os contratos que, obviamente, nunca entraremos em detalhes", disse ele.

A referência ao contrato é intrigante porque é quase certo que a Red Bull tenha se dado algum tipo de apólice de seguro - uma cláusula relacionada ao desempenho no contrato que lhe permitirá uma rota de fuga se as coisas não derem certo com Pérez.

Esses elementos nos contratos normalmente assumem a forma de uma posição mínima no Mundial de Pilotos ou de uma porcentagem da contagem final dos outros pilotos em momentos específicos do ano - provavelmente antes das férias de verão e depois do final da temporada.

No momento, Pérez está em quinto lugar no campeonato de pilotos e seu total de 118 pontos é apenas um pouco menos da metade dos 237 de Verstappen.

É improvável que qualquer um desses números esteja dentro da faixa que a Red Bull gostaria de ver. Entende-se que, por enquanto, o foco está em tentar fazer de tudo para ajudar Pérez a dar a volta por cima, mas também não se ignora o fato de que as coisas precisam melhorar, para que não comecem a considerar se precisam ou não de outra pessoa no segundo lugar.

A melhor notícia para Pérez, no entanto, é que não há um candidato óbvio batendo na porta que a Red Bull possa pensar que fará imediatamente um trabalho melhor.

Daniel Ricciardo deveria ter agido como a saída de emergência da Red Bull ao oferecer uma solução alternativa a Pérez para 2025, mas ele não consegue nem bater Yuki Tsunoda na mesma equipe - e está até mesmo lutando por seu próprio futuro na F1.

"Conheço Helmut há muito tempo e, no final das contas, ele não se importa com a personalidade", disse o australiano. "O que importa para ele é o cronômetro e a classificação. Ele é um piloto e isso é tudo o que ele realmente quer ver de nós. Sei que isso pode fazer com que ele não pense bem de mim e, de repente, pense bem de mim. Acho que este fim de semana ajudou".

"Eu disse que ele está um pouco mais consistente agora, portanto, continue assim. Espero que até as férias de verão ele esteja deitado em uma praia em algum lugar dizendo: "Aquele Ricciardo, ele ainda tem o que é preciso...".

Até que esse momento chegue para Ricciardo, ou até que haja outra opção de primeira linha prontamente disponível (e fontes dizem que houve algumas abordagens interessantes que já pareciam estar fechadas em outro lugar), então Perez terá algum espaço para respirar.

Mas Horner diz que Perez não ignorará o fato de que chegou a hora de fazer um trabalho melhor.

"Checo sabe que é um negócio de pressão e conhece o escrutínio que existe, especialmente em um carro que está vencendo muitas corridas e com o desempenho do outro piloto do jeito que está", acrescentou.

"A F1 é assim, e essa pressão existe naturalmente sobre qualquer companheiro de equipe que não esteja rendendo como o esperado. A mídia começa a fazer perguntas e é muito fácil perder a cabeça com isso. O que me impressionou em Checo nos últimos quatro anos foi o fato de que, sempre que a pressão estava realmente alta, e ela está alta no momento, ele sempre foi capaz de se recuperar. Ele precisará ir fundo para fazer isso".

